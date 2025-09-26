Un altro pareggio, il quinto consecutivo. Il Catanzaro esce dal Ceravolo con un 2-2 acciuffato nel secondo tempo contro la Juve Stabia. Un match carico di emozioni, di interruzioni con diversi interventi del Var.

L’allenatore della compagine calabrese Alberto Aquilani, nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: «È stato un peccato, dopo un secondo tempo del genere. I centimetri, anche al Var, hanno fatto la differenza. Certo sono consapevole che abbiamo fatto un primo tempo non a livello».

«Ci sono state tante cose negative ma allo stesso tempo positive. Non è scontato fare un secondo tempo del genere anche con l’uomo in più. Ci sono sicuramente diverse cose da migliorare ma mi prendo quello di buono che c’è stato», ha continuato il mister.

Meglio le trasferte che le sfide in casa in questo inizio di campionato, per Aquilani «ci può stare. Mi metto in discussione, probabilmente l’11 iniziale era sbagliato. Devo correggere sicuramente delle cose anche io. Dobbiamo riuscire a fare i 90 minuti con la stessa intensità e voglia che abbiamo avuto nel secondo tempo».

Un elogio poi al giovane talento giallorosso: «Cissé si è confermato. Ha grandi qualità e se riesce a crescere nella maniera giusta può ambire a palcoscenici importanti».