Luca D’Andrea è tra le giovani promesse su cui il Catanzaro punta tanto quest’anno. Il 20enne nato a Napoli, di proprietà del Sassuolo, è giunto in prestito durante la finestra estiva di mercato.

Venerdì scorso è sceso in campo al Ceravolo ed è andato anche vicinissimo al gol, ma non con la maglia giallorossa bensì con quella azzurra della Nazionale under 20. Dopo una splendida percussione palla al piede sulla sua fascia di competenza, quella destra dove interpreta il ruolo di ala, è entrato in area e ha concluso basso a incrociare sfiorando il palo opposto. Anche se non è riuscito ancora a segnare il suo apporto nelle prime nove giornate del campionato cadetto è stato più che soddisfacente.

Utilizzato quasi sempre nella seconda metà del secondo tempo da mister Vivarini, quando entra si fa subito notare per le sue caratteristiche che portano velocità e imprevedibilità. Proprio come è capitato durante la partita contro la Ternana nella quale il numero 7 giallorosso, grazie a un dribbling dentro l’area, si è procurato il calcio di rigore decisivo per il match.

E al termine della sfida vinta dagli azzurri, il calciatore napoletano ha mostrato tutto l'affetto verso il pubblico presente al Ceravolo attraverso un video messaggio: «Un emozione grande - ha detto D'Andrea sui canali social del Catanzaro -. Ringrazio i tifosi per il supporto e li ringrazierò per sempre»