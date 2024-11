Un altro pareggio che sicuramente non soddisfa, anche perché per quanto visto in campo il Catanzaro non ha espresso certamente un buon calcio. Nell’ottavo turno del campionato di Serie B le Aquile pareggiano in casa con il Modena.

La Mantia salva il risultato nei minuti finali e forse salva anche la panchina di mister Fabio Caserta che in conferenza stampa ha dichiarato: «Non abbiamo disputato una buona gara. Inizialmente eravamo abbastanza aggressivi. Nel secondo tempo non possiamo permetterci di prendere un gol in quel modo. I ragazzi sono stati bravi a combattere fino alla fine e per me il rigore che non c’è stato concesso era netto».

«Dobbiamo ancora lavorare tanto, dobbiamo essere più bravi e più lucidi - ha continuato l’allenatore giallorosso -. Contro una squadra che ha nella fase difensiva, nelle ripartenze e nei calci piazzati il punto di forza non puoi sbagliare proprio in quello. Poi la partita si è indirizzata su un binario diverso e abbiamo sofferto e giocato male».

Poi sulla prestazione dei giocatori: «La squadra non mi ha deluso. A fine partita ho detto hai ragazzi che bisogna saper leggere i momenti della gara. Dobbiamo stare in partita sempre, fino alla fine».

Caserta conclude assumendosi tutte le responsabilità: «Il responsabile è sempre l’allenatore. I calciatori fanno quello che chiedo io. Non ascolto le voci che circolano, ma noi siamo qui per lavorare e cercare di non commettere errori».