Extra time fatale per i giallorossi che poco prima di subire la rete avevano colpito una traversa con Ambrosino. I canarini superano la squadra calabrese in classifica

Un gol nel finale fa sempre male soprattutto quando in palio ci sono punti importanti. Catanzaro-Modena, valida per il dodicesimo turno del campionato di Serie B, è terminata 2 a 1 per gli ospiti che sorpassano i giallorossi in classifica, anche se di un solo punto. Nel primo tempo Vandeputte porta in Vantaggio le Aquile, ma pronta è la risposta dei Canarini con Manconi. Poi nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro nella ripresa Ambrosino colpisce una clamorosa traversa per il Catanzaro, ma sull’azione che ne segue Bozhanaj segna.

Catanzaro-Modena: primo tempo

Primo squillo giallorosso al nono minuto con Iemmello che, trovato da Oliveri in area con un filtrante rasoterra, da posizione defilata sulla destra, conclude piano e Seculin blocca.

La partita prosegue a ritmi non troppo alti. Ma al 19’ a seguito di un’azione orchestrata magistralmente il Catanzaro passa in vantaggio. Donnarumma combatte a centrocampo e, in qualche modo, riesce a servire sulla corsa Stoppa sulla destra, il giovane talento avanza e dai pressi del lato corto dell’area di rigore lascia partire un cross. Dall’altro lato c’è Vandeputte che colpisce col piattone di prima intenzione, Seculin la tocca ma la palla finisce comunque in rete. Catanzaro 1, Modena 0.

Ma il Modena risponde con Manconi che al 27’ entra in area e da posiziona defilata sulla sinistra colpisce preciso a incrociare verso il secondo palo e la palla si infila in buca d’angolo. Catanzaro-Modena 1-1.

Al 33’ Donnarumma, servito in area a seguito di uno schema da calcio punizione, di testa prova a beffare Seculin, ma il portiere dei Canarini riesce a bloccare. L’attaccante giallorosso nella mischia viene colpito fortuitamente alla testa, ma dopo l’ingresso e le cure dei medici si riprende e ritorna in campo.

Nel finale della prima frazione di gioco la gara si incattivisce, tanti i contrasti a centrocampo. Dopo i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro il primo tempo termina col risultato di 1 a 1.

Catanzaro-Modena: secondo tempo

Al 47’ Catanzaro subito pericoloso con Donnarumma che entra in area però quando si trova a tu per tu con Seculin si lascia ipnotizzare, conclude male e il risultato resta invariato.

Sempre Manconi al 55’, per i Canarini, conclude dal limite, ma il trio è centrale e Fulignati blocca.

Il Modena pressa alto e non lascia impostare i giallorossi, commettendo anche parecchi falli a centrocampo.

Al 75’ Ambrosino sbaglia, praticamente un rigore in movimento. A pochi metri da Seculin, l’attaccante giallorosso viene trovato nel cuore dell’area da Sounas rasoterra, ma di prima intenzione spara alto.

Al 89’ calcio di punizione dal limite per il Modena, Bozhanaj inquadra lo specchio di porta ma Fulinganti respinge con un volo plastico.

Nei 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro succede di tutto. Ambrosino colpisce una clamorosa traversa per i giallorossi con un tiro dal limite. Ma sull’azione che ne segue, la ripartenza dei Canarini è micidiale e culmina con il gol di Bozhanaj che conclude dalla trequarti e fulmina Fulignati. Catanzaro-Modena termina 1 a 2.

Il tabellino

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Stoppa (Sounas 71'), Ghion (D'Andrea 83'), Pontisso (Pompetti 71'), Vandeputte; Iemmello (58' Ambrosino), Donnarumma (58' Biasci). All. Vivarini. A disp: Sala, Krastev, D’Andrea, Brignola, Pompetti , Sounas, Biasci, Krajnc,

Miranda, Ambrosino, Katseris, Situm.

MODENA (4-4-1-1) : Seculin; Oukhadda, Zaro, Riccio, Ponsi (Pergreffi 73'); Palumbo, Duca, Magnino, Guiebre (Bonfanti 60'); Tremolada (Bozhanaj 73'); Monconi (Cotali 83'). All. Bianco. A disp: Vandelli, Leonardi, Pergreffi, Bonfanti, Giovannini, Battistella, Vukusic, Cotali, Bozhanaj, Mondele, Abiuso.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Lo Cicero – Ceccon. Quarto Ufficiale: Bordin. VAR: Di Martino – Volpi.

AMMONITI: Manconi (M), Ponsi (M), Palumbo (M), Bozhanaj (M), Scognamillo (C).