VIDEO | L'allenatore dei giallorossi intervenendo in conferenza stampa al termine del match terminato 2-1 in favore degli ospiti ha mosso anche qualche critica verso l'arbitraggio

Il Catanzaro è uscito sconfitto dal match andato in scena oggi allo stadio Ceravolo contro il Modena. Nei minuti di recupero il gol di Bozhanaj ha deciso la gara terminata 2 a 1 per gli ospiti. Mister Vivarini, in conferenza stampa, ha affermato che il Catanzaro avrebbe meritato sicuramente di più e ha criticato un po’ l’ arbitraggio: «Abbiamo trovato una squadra forte. Abbiamo battagliato. Se andiamo a vedere gli episodi a favore forse ne abbiamo avuto qualcuno in più noi. In generale avremmo meritato di più».

«Non voglio giudicare gli arbitri - continua Vivarini -. Noi siamo una squadra che gioca al calcio. Sia a Como che oggi interrompevano continuamente le nostre azioni e non ci hanno permesso di fare gioco. A noi piace giocare a calcio, siamo una squadra troppo pulita. Forse la gomitata di Palumbo su Ghion, già ammonito, doveva essere punita».

E poi affonda: «Magari anche noi avremmo dovuto fare fallo sull’azione del gol finale, ma io non insegno questo ai miei giocatori. Insegno a giocare a calcio». E sulle due sconfitte: «La Serie B è questa. Ma non dobbiamo perdere la concentrazione e la voglia che abbiamo avuto finora».