Alla vigilia della sfida del Ceravolo, il tecnico rosanero riconosce il valore della squadra giallorossa e invita a non sottovalutarla. Apprezzamenti per il nuovo allenatore e per le dichiarazioni di Floriano Noto. Strefezza recuperato ma ancora indisponibile, fuori anche Palumbo e Barba

Il Catanzaro è ultimo in classifica, ma Filippo Inzaghi non si fida. Anzi, alla vigilia della sfida del Ceravolo, l'allenatore del Palermo spende parole di grande rispetto per la formazione giallorossa, ricordando il valore dei giocatori rimasti in organico e quanto di buono costruito nella passata stagione. Un avvertimento ai suoi, chiamati ad affrontare una squadra che, secondo il tecnico rosanero, vale decisamente più della posizione occupata in graduatoria.

«Abbiamo grande rispetto per il Catanzaro, non dobbiamo guardare la classifica, perché è vero che ha cambiato tanto, ma i capisaldi sono rimasti. Quando hai Pigliacelli, Antonini, Petriccione e Iemmello, chiaramente l'ultimo posto in classifica non è veritiero. Il Catanzaro si riprenderà, è successo anche l'anno scorso».

Parole che arrivano in un momento particolarmente delicato per le Aquile, ancora alla ricerca di quella svolta necessaria per risalire la classifica. Inzaghi, però, non sembra intenzionato a concedere alcun vantaggio psicologico ai giallorossi. «Dobbiamo avere le antenne ben dritte e andare a fare una grande partita. L'anno scorso loro hanno fatto un grande campionato e meritavano di andare in Serie A».

Gli elogi a Mignani: «Un allenatore di poche parole e tanti fatti»

Un passaggio significativo della conferenza riguarda anche Michele Mignani, chiamato a risollevare le sorti del Catanzaro dopo l'esonero di Giorgio Gorgone.

Inzaghi conosce e apprezza il nuovo tecnico giallorosso, al quale riserva parole tutt'altro che di circostanza.

«Mi dispiace per Gorgone, che è un amico, ma sono contento per Mignani perché ho grande stima di lui. È un allenatore che non fa il fenomeno, non si inventa niente. Sono quegli allenatori che piacciono a me, di poche parole e tanti fatti».

Un riconoscimento importante per l'allenatore delle Aquile, accompagnato naturalmente dall'auspicio di rimandare a dopo la partita i suoi successi. «Gli auguro il meglio, magari dopo la partita di domani».

Il tecnico del Palermo è consapevole delle insidie che può nascondere la sfida: «Quando hai quei giocatori lì che sono rimasti, il Catanzaro può battere chiunque. Sappiamo quali sono i loro pregi e, come tutte le squadre, hanno dei difetti, come li abbiamo noi».

Il Ceravolo e le tensioni del passato: Inzaghi cita Noto

Non manca un riferimento all'ambiente che attenderà il Palermo. Il Ceravolo si prepara a vivere una partita particolarmente sentita, anche alla luce dei precedenti della scorsa stagione.

Inzaghi, però, preferisce voltare pagina e richiama le recenti dichiarazioni del presidente giallorosso Floriano Noto.

«Sappiamo che quello è un campo complicato per tutti. Penso che bisogna prendere spunto dalle parole del presidente Noto, che ha fatto una grande intervista di grande intelligenza. L'anno scorso penso che abbiamo sbagliato un po' tutti».

Poi l'invito a riportare l'attenzione esclusivamente sul terreno di gioco: «Adesso ritorniamo a parlare di calcio giocato, che è quello che piace alla gente. È una partita di calcio e speriamo che vinca il migliore».

Un messaggio distensivo dopo le tensioni che avevano accompagnato i precedenti confronti tra le due squadre.

Palermo, tre assenze e qualche possibile rotazione

Sul fronte della formazione, Inzaghi conferma che Strefezza ha ripreso ad allenarsi regolarmente, ma non sarà disponibile per la trasferta di Catanzaro.

«Strefezza è recuperato, si allena bene da una settimana, però non ha fatto la preparazione ed è stato fuori due mesi e mezzo. Ci vuole molta cautela. Domani ancora non ci sarà, poi vedremo per martedì».

Assenti anche Palumbo e Barba. Quest'ultimo, alle prese con un problema muscolare, potrebbe aver bisogno di un'altra settimana o due prima di tornare a disposizione.

Il calendario particolarmente fitto potrebbe inoltre portare a qualche rotazione nell'attacco rosanero. Inzaghi ha annunciato che Gabrielloni troverà spazio in una delle prossime partite, anche per concedere un po' di riposo a Pohjanpalo.

«Ogni trasferta è un nuovo esame»

Il Palermo arriva alla sfida forte di un rendimento offensivo importante, ma con qualche difficoltà nella gestione delle partite, soprattutto quando è costretto a inseguire il risultato.

Inzaghi riconosce la necessità di migliorare la fase difensiva e sottolinea come il confronto con il Catanzaro rappresenti un ulteriore banco di prova.

«In trasferta siamo migliorati, però ogni partita è un nuovo esame. Domani sarà una partita molto complicata, difficile, contro quella che per me è una grande squadra».

E ancora: «La squadra sa quello che troverà e sa che dovrà metterci il coltello tra i denti per uscire con un risultato positivo».

Il messaggio che arriva da Palermo è chiaro: il Catanzaro non viene considerato un avversario da ultimo posto. Toccherà adesso alle Aquile trasformare gli attestati di stima dell'allenatore avversario in una prestazione capace di dare finalmente una risposta sul campo.