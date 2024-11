L'allenatore giallorosso è intervenuto in sala stampa dopo la vittoria dei suoi contro la formazione toscana: «I nostri obiettivi restano sempre gli stessi, dobbiamo continuare così»

Il Catanzaro ha vinto anche contro il Pisa nel match andato in scena allo stadio Nicola Ceravolo. Un 2 a 0 secco maturato nella ripresa. Mister Vivarini intervenuto in conferenza stampa ha elogiato la prova dei suoi uomini: «È una partita che avrò il piacere di riguardare. Sapevamo le loro qualità. L’abbiamo preparata lavorando sulla fase di non possesso e i ragazzi l’hanno interpretato al meglio».

Su Ambrosino, autore del primo gol: «Sono contento che sia riuscito a sbloccarsi, è da inizio stagione che diciamo che è un giocatore con grandi qualità. E su Katseris: “è stato sicuramente il migliore, deve continuare in questo modo. Deve restare umile, fara grandi cose».

Con questa classifica sicuramente gli obiettivi potrebbero cambiare, ma Vivarini continua a predicare calma: «Questa è una squadra giovane con tanti esordienti nella categoria. Io a inizio partita dico sempre di divertirsi. Non dobbiamo mettere pressione ai ragazzi. I nostri obiettivi restano sempre gli stessi, dobbiamo continuare così».