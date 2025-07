La squadra di Aquilani ha iniziato la preparazione pre campionato con un allenamento congiunto a Spiazzo, contro una formazione locale che milita in Prima Categoria. In evidenza Pittarello e i giovani impiegati nella ripresa. A segno anche il neo arrivato Nuamah

Prima uscita stagionale per il Catanzaro di Alberto Aquilani, impegnato nel ritiro precampionato in Trentino. I giallorossi hanno affrontato in un allenamento congiunto l’ACD Pinzolo Valrendena, formazione locale che milita in Prima Categoria, imponendosi con un netto 13-0.

Sul campo sportivo di Spiazzo, di fronte a un buon numero di tifosi e appassionati, il test ha offerto indicazioni preliminari sullo stato atletico e sull’assimilazione dei primi concetti tattici da parte della squadra, ancora in fase di costruzione e rodaggio.

Il Catanzaro ha schierato due formazioni diverse nei due tempi da 45 minuti, ruotando gran parte degli effettivi a disposizione. Ampio il margine del risultato, come prevedibile vista la differenza di categoria, ma l’attenzione dello staff giallorosso era rivolta più al ritmo e alla gestione delle situazioni di gioco che al punteggio finale.

La prima frazione ha visto in campo Pigliacelli tra i pali, con Frosinini, Antonini e Verrengia in difesa. A centrocampo D’Alessandro, Pontisso, Petriccione e Pompetti, mentre Buso e Biasci hanno agito alle spalle di Pittarello. Sei le reti messe a segno: doppiette per Pittarello (8’, 20’) e Buso (16’ su rigore, 36’), a cui si aggiungono le marcature di Pontisso (32’) e Petriccione (42’).

Nella ripresa spazio a Marietta in porta, con Brighenti, Bashi e Bonini in difesa. A centrocampo Maiolo, Pontisso (rimasto in campo), Alesi e Volpe, con Nuamah e Iemmello alle spalle di Pittarello, confermato anche nel secondo tempo. Sette le reti realizzate, firmate da Alesi (7’), Volpe (12’), Nuamah (45’), Oliviero (38’, 40’), Seha (34’) e un’autorete (23’).