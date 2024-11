Tanta sfortuna per i giallorossi in una gara in cui avrebbero sicuramente meritato almeno il pareggio. Catanzaro-Reggiana è terminata 1 a 0 per gli ospiti che vincono grazie a un’autorete del portiere delle Aquile Fulignati che con la schiena devia la traiettoria di un tiro di Girma che precedentemente aveva impattato sul palo. L’allenatore dei giallorossi Vincenzo Vivarini, intervenuto nella conferenza stampa post partita ha comunque elogiato i suoi: «Era una partita dove si doveva giocare in spazi stretti. Loro hanno preferito non giocare. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi. Non siamo riuscita trovare gli spazi per dialogare. Una prestazione fatta bene, se guardiamo solo questo dovevamo stravincere. Magari ci sarebbe servita qualche giocata individuale, qualche tiro da fuori o un po’ di fortuna in più».

Nel finale le uniche vere occasioni per pareggiare: «A fine gara abbiamo giocato all'arrembaggio con la voglia di volere il risultato. Prima abbiamo provato a ragionare, ma loro ci hanno impedito di farlo. Una partita uguale all’andata».

E sul gol preso: «Dà fastidio prendere un gol del genere. Ma questo è il calcio, noi ci abbiamo provato in tutti i modi. Bisogna dare merito a loro perché si sono difesi veramente bene».