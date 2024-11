La partita valida per il 29esimo turno di Serie B è in programma sabato 9 marzo alle 16.15

La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro Us Catanzaro – Reggiana, in programma alle ore 16:15, di sabato 09/03/2024 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 29esima giornata della Serie BKT 23/24.

La vendita dei tagliandi inizierà oggi, giovedì 7 marzo 2023 alle ore 10:30, secondo le modalità operative: on line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog; rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale. Tutte le info utili e i prezzi su uscatanzaro1929.com.