Brividi nei minuti di recupero per i padroni di casa. Gli ospiti segnano con Hrustic ma l’arbitro annulla per un precedente fallo di Simy su Antonini

Il Catanzaro chiude in bellezza il 2024. Nel primo turno del girone di ritorno del campionato di Serie B in casa contro la Salernitana basta un gol di Iemmello per mettere in cassaforte 3 punti che valgono il sesto posto in classifica. Una partita in cui le Aquile hanno giocato sicuramente meglio e contro un avversario non proprio impeccabile. Da segnalare il gol del raddoppio annullato a Pittarello per un tocco di mano e quello di Rustici per gli ospiti nell’ultimo minuto di recupero della ripresa per un precedente fallo di Simy su Antonini.

Primo tempo

Dopo tre minuti la prima azione dei giallorossi con Situm che entra in area e mette in mezzo, ma la palla viene spazzata fuori dove c’è Pontisso che serve Petriccione che calcia dal limite ma il tiro finisce alto.

La Salernitana risponde al 5’ con Hrustic che dal limite calcia debole e centrale, Pigliacelli non ha problemi a bloccare. Un minuto dopo Iemmello dall’altra parte del campo, servito da Pittarello, ci prova da dentro l’area ma anche in questo caso la conclusione non è delle migliori e Sepe blocca.

I ritmi sia abbassano un po’ e le occasioni scarseggiano, dopo 15 minuti il risultato resta sullo 0 a 0.

Al 24’ una bella azione dei padroni di casa con Situm che fa il diavolo a quattro sulla sinistra, mette in mezzo però la palla viene respinta, fuori dall’area c’è Cassandro che tira di prima intenzione rasoterra ma la sfera esce di almeno un metro al lato del palo.

AL 28’ Pittarello viene lanciato e corre verso l’area, entra e si porta la palla sul sinistro per concludere forte ma Sepe in tuffo riesce a respingere.

Doppia occasione al 35’ per il Catanzaro con sempre Pittarello protagonista che conclude dal limite e Sepe para, la palla rimane lì e Compagnon ci prova da posizione defilata sulla destra, però l’estremo difensore granata compie un miracolo riuscendo a intervenire di piede.

Il Catanzaro ha il pallino del gioco in mano e al 43’ l’arbitro inizialmente concede il penalty per un fallo di mano di Hrustic, però dopo un check al Var la decisione viene modificata perché il giocatore granata aveva toccato fuori dall’area e viene concessa la punizione dal limite.

Dopo due minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0.

Secondo tempo

La prima conclusione della ripresa arriva al 53’, il centrocampista giallorosso Pompetti conclude da fuori sugli sviluppi di un corner ma Fiorillo, subentrato a Sepe, blocca senza problemi.

Passano 4 minuti e il Catanzaro va in vantaggio. Pompetti serve Pontisso per vie centrali, il 20 giallorosso con un colpo di tacco riesce a trovare Iemmello in area che controlla di destro e di sinistro gonfia la rete. Al 57’ Catanzaro 1, Salernitana 0.

Al 58’ poi le Aquile sfiorano il raddoppio con Pitarrello che combatte in area e da posizione defilata sulla sinistra conclude forte, Fiorillo devia e la palla s’infrange sul palo.

Il Catanzaro, giustamente, abbassa i ritmi ma la Salernitana non riesce a colpire e al 75’ il risultato resta sull’1 a 0 per i giallorossi.

Poi all’85’ Piitarello segna il secondo gol, ma lo fa con la mano e l’arbitro, richiamato dal Var, annulla la rete.

Nei sei minuti di recupero gli ospiti segnano con Hrustic ma l’arbitro annulla la rete per un precedente fallo di Simy su Antonini. Catanzaro-Salernitana termina 1 a 0.

Il tabellino

US CATANZARO 1929 (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Scognamillo; Šitum, Pompetti, Petriccione, Pontisso (Pagano 71’) , Compagnon (Brignola 58’); Iemmello (Biasci 71’), Pittarello. A disp: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Brignola, La Mantia, Brighenti, Pagano, Ceresoli, Biasci, Seck, Maiolo. All.: Caserta

US SALERNITANA 1919 (3-5-2): Sepe (Fiorillo 46’); Ruggeri (Stojanovic 46’), Ferrari, Jaroszynski; Gentile, Hrustic, Amatucci (Wlodarczyk 82’), Reine-Adelaide (Soriano 76’), Njoh; Tongya (Torregrossa 71’), Simy. A disp: Fiorillo, Corriere, Velthuis, Torregrossa, Kallon, Wlodarczyk, Soriano, Dalmonte, Braaf, Maggiore, Stijanovic, Fusco. All.: Colantuono

ARBITRO dell'incontro: PERENZONI; ASSISTENTI: LUCIANI – MONACO; IV UFFICIALE: TOTARO; VAR: MAGGIONI; AVAR: LONGO

Ammoniti: Petriccione (C), Ruggeri (S), Stojanovic (S).