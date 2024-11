Derby acceso in campo e fuori quello andato in scena allo stadio Nicola Ceravolo dove si Catanzaro e Crotone sono scesi in campo per la 12esima giornata del girone C di Lega Pro, vinto da padroni di casa per 2-0.

Da quanto si apprende, all’uscita dallo stadio, i pullman con a bordo i tifosi rossoblù, sono stati raggiunti da sassi e altri oggetti che hanno lesionato i vetri dei mezzi.

Durante i 90 minuti, il clima in campo era stato abbastanza tranquillo, mentre sugli spalti un ispettore della Digos di Crotone è rimasto ferito alla testa da un oggetto contundente tirato da un ultras dei pitagorici. Il poliziotto è stato trasportato in ospedale dove gli sono stati apposti alcuni punti di sutura.