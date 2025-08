La passione giallorossa continua a riempire il “Ceravolo”. Dopo le prime due fasi dedicate ai vecchi abbonati, il club giallorosso può già contare su un dato significativo: ben 4.223 tifosi hanno rinnovato la propria tessera, confermando la passione e l’attaccamento alla squadra. In termini percentuali, significa che il 94% degli abbonati della scorsa stagione ha deciso di essere nuovamente presente al “Ceravolo” per sostenere le Aquile nel prossimo campionato.

Da oggi, lunedì 4 agosto, è partita invece ufficialmente la vendita libera. I tagliandi stagionali possono essere sottoscritti al botteghino dello stadio “Ceravolo” (aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13) oppure online su uscatanzaro1929.ticketone.it. Il botteghino resta l’unico punto vendita in cui è attivo lo sconto “family”. Il club ha previsto formule di pagamento agevolate: 10 rate al botteghino e tre rate online tramite PayPal. Prezzi e promozioni sono disponibili sul sito ufficiale della società.

Quest’anno la campagna è accompagnata dal claim “Always on my mind”, un messaggio semplice ma diretto che riassume il sentimento della tifoseria: l’Aquila è sempre nei pensieri, anche quando il pallone non rotola. L’abbonamento comprende 18 gare interne, restando esclusa la tradizionale “Giornata Giallorossa”, per la quale sarà necessario acquistare un biglietto a parte.