Secondo alcune indiscrezioni il direttore sportivo giallorosso Ciro Polito avrebbe incontrato il club nerazzurro. Nel confronto sarebbe emerso il nome di Luka Topalovic, centrocampista sloveno di proprietà dell’Inter e tra i profili più apprezzati dell’Under 23

Il Catanzaro guarda in casa Inter per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da FcInter1908.it, nella mattinata di mercoledì ci sarebbe stato un incontro tra il direttore sportivo giallorosso Ciro Polito e il club nerazzurro, impegnato in queste ore su più fronti di mercato, sia in entrata che in uscita.

Il pensiero poteva andare subito al nome di Liberali, già accostato ai giallorossi, ma non sarebbe stato questo il tema principale del confronto. Sul tavolo sarebbe finito invece il profilo di Luka Topalovic, centrocampista sloveno classe 2006 di proprietà dell’Inter e tra i giocatori più interessanti dell’Under 23 nerazzurra.

Il Catanzaro avrebbe chiesto informazioni sul giovane calciatore per capire condizioni, disponibilità e margini di un’eventuale operazione. Topalovic, però, è un profilo seguito con attenzione da diversi club di Serie A e Serie B, motivo per cui la concorrenza sarebbe già piuttosto forte.

Al momento si tratterebbe di un sondaggio esplorativo, ma il nome dello sloveno conferma l’attenzione del Catanzaro per profili giovani, tecnici e di prospettiva, da inserire in un progetto che negli ultimi anni ha dimostrato di saper valorizzare talento e qualità.