Dopo 11 partite si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi del Catanzaro che, contro uno Spezia organizzatissimo e quasi perfetto in campo, nel 18esimo turno di Serie B, è uscito sconfitto dallo stadio Ceravolo. L’1 a 0 decisivo lo segna Francesco Pio Esposito nel primo tempo, una gran botta dalla trequarti che si deposita sotto la traversa. Da segnalare il rigore prima concesso e poi annullato ai giallorossi per un fuorigioco millimetrico di Pittarello che era stato steso in area da Mateju.

Primo tempo

Nei primi dieci minuti le squadre si studiano, ritmi non altissimi e poche occasioni.

Al 13’ primo squillo degli ospiti con Elia che colpisce al volo di prima intenzione su una respinta, a seguito di un corner, dal limite dell’area ma la conclusione è larga. Due minuti dopo il primo nello specchio, sempre dello Spezia, di Degli Innocenti, ma centrale e facile preda di Piglicelli.

Pigliacelli però non può nulla sulla conclusione fortissima di Francesco Pio Esposito che si libera di Petriccione e spara sotto la traversa. Che gol! Al 18’ Catanzaro 0, Spezia 1.

Il Catanzaro prova a risalire la china e combina pure bene in campo, ma di fronte ha una squadra organizzata che gioca a memoria e che gestisce in maniera quasi perfetta. Alla mezzora il risultato resta invariato.

È sempre lo Spezia ad essere pericoloso prima con Wisniewski al 34’ lanciato sulla desta che colpisce il lato esterno della rete, poi con Falcinelli da dentro l’area che impegna Pigliacelli che è costretto a deviare in corner al 37’.

Nel finale della prima frazione di gioco la partita si incattivisce, tanti gli scontri e gli interventi ruvidi. Nei due minuti di recupero concessi il Catanzaro ha una buona occasione in area avversaria. Dopo una serie di batti e ribatti a concludere ci arriva Pontisso ma la traiettoria viene deviata da un difensore della formazione ligure, poi l’azione sfuma e il primo tempo si conclude con lo Spezia in vantaggio 1 a 0.

Secondo tempo

La prima conclusione della ripresa arriva al 55’, Pittarello appena entrato in campo con i giallorossi, dentro l’area, si smarca e conclude rasoterra verso il primo palo ma Gori è attento e blocca.

Al 57’ poi sempre Pittarello viene lanciato in area da Bonini poi Mateju gli frana addosso e l’arbitro concede il penalty. Dopo un lungo check al Var però la decisione viene cambiata per un fuorigioco millimetrico.

Al 62’ Lo Spezia ci prova direttamente da calcio di punizione con Saqlvattore Esposito, ma la conclusione, anche se di poco, è larga.

Poi Buso risponde per i giallorossi al 66’, fa sedere due avversari in area e conclude basso di sinisto ma la conclusione viene deviata in corner. Poi un minuto dopo Compagnon ci prova con una conclusione forte, non semplicissima, ma la sfera finisce alta.

Il Catanzaro ora ci crede e al 71’ Pittarello fa tutto da solo sulla sinistra e riesce a servire Iemmello che conclude di prima intenzione, ma la sfera rimpalla su un difensore avversario, la palla resta lì e il numero 9 giallorosso ci riprova e impatta di nuovo contro il muro innalzato dalla difesa dello Spezia.

Al 79’ Gori salva il risultato per gli ospiti. Su una conclusione a giro di Pittarello si supera in tuffo e riesce a deviare in corner.

Il finale è un assedio giallorosso. Nei 7 minuti di recupero concessi le Aquile stazionano nella metà campo avversaria, ma non riescono a trovare la via del gol e Catanzaro-Spezia termina 0-1.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo (54’ Antonini), Bonini; Cassandro (88’ La Mantia), Pontisso (54’ Buso), Petriccione, Pompetti, Compagnon (Seck 81’); Biasci (54’ Pittarello), Iemmello. A disp: Dini, Turicchia, Antonini, Koutoupias, Brignola, La Mantia, Pagano, Ceresoli, Seck, Buso, Pittarello, Situm. All.: Caserta

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola (46’ Mateju); Elia, Nagy, S. Esposito, Degli Innocenti (75’ Cassata), Reca (Aurelio 67’); Falcinelli (Soleri 67’), P. Esposito (Colak 85’). A disp: Sarr, Ferrer, Colak, Di Serio, Bandinelli, Soleri, Cassata, Aurelio, Candelari, Mateju, Benvenuto, Giorgeschi. All.: D'Angelo.

Ammoniti: Scognamillo (C), Wisniewski (S), Petriccione (C), Esposito S. (S).