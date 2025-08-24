Una partita non proprio bellissima, lo spettacolo non è stato tanto in Catanzaro-Sudtirol. Comunque è sempre la prima partita di Serie B e le Aquile pareggiano contro un ottimo Sudtirol che, se non fosse stato per il gran gol di capitan Iemmello, sarebbe potuto uscire dal Ceravolo con i 3 punti.

Mister Aquilani in conferenza stampa ha dichiarato: «Una partita complicata, condizionata dal vento. Questa partita ci dice che dobbiamo far di più migliorare nella qualità e nell’attenzione. Un battesimo che fa capire che sarà un campionato tosto».

«Ci aspettavamo la pressione così alta, ma ci aspettavamo anche di giocare un po’ di più nella metà campo avversaria. Nel primo tempo abbiamo fatto tanta difficoltà, però queste partite devono sicuramente servire per migliorare», ha continuato Aquilani.

Poi su Iemmello: «Ha fatto un gran gol, in queste partite fuoriclasse del genere ti cambiano la partita e il risultato. Speriamo che continui così». Formazione un po’ particolare senza Petriccione in campo sostituito da Rispoli: «Jacopo è un giocatore importante, servirà alla squadra. Conto anche tanto su Rispoli».

Buono anche l’esordio di Cisse: «È entrato bene, è giovane e ha tanta qualità. È forte ma è anche giovane, il suo ruolo è quello di seconda punta».

Sulla prossima partita: «Contro lo Spezia sarà complicato soprattutto dopo la recente sconfitta con la Carrarese». E sul mercato: «Il direttore Polito sa che serve qualcosa, aspettiamo e speriamo che riesca a fare qualcosa».