Un primo tempo veramente deludente, mentre il secondo molto più convincente. La prima giornata di Serie B ha visto scontrarsi al Ceravolo Catanzaro e Sudtirol. Un pari che comunque è giusto per quanto successo nel rettangolo di gioco. Gli ospiti vanno in vantaggio grazie al colpo di testa di Kofler a iniziio primo tempo, mentre nella ripresa il gran gol di capitan Iemmello vale il definitivo 1 a 1.

Primo tempo

Nei primi dieci minuti poco ritmo in campo, ma proprio al decimo arriva il primo brivido della partita ed è a favore degli ospiti. Coulibaly colpisce, male, di testa, Pigliacelli è attento e blocca senza problemi la sfera.

E tre minuti dopo il Sudtirol va in gol. Punizione dalla trequarti defilata sulla destra, Casiraghi mette in mezzo un traversone tagliato sul quale Kofler trova la deviazione vincente e segna il gol dell’1 a 0.

Sono gli ospiti a giocare meglio in questo inizio di match e al 16’ Pecorino da posizione defilata sulla sinistra tira di mancino a incrociare, Pigliacelli si distende e blocca a terra.

La temperatura è molto gradevole al Ceravolo, ma l’arbitro, comunque, al 25esimo minuto blocca il tempo per il cooling break. Catanzaro 0, Sudtirol 1.

Il Catanzaro non ha idee, i giocatori non riescono a impostare, infatti al 35esimo le Aquile non hanno ancora concluso una volta.

Poi durante il 40esimo minuto arriva il primo tiro della squadra di casa. Rispoli, a seguito della prima vera azione con una serie di combine nei pressi dell’area di rigore, arriva a concludere dal limite. La sfera però lambisce la traversa e si perde sul fondo.

Nel secondo dei due minuti di recupero concessi dall’arbitro, Verrengia mette dentro, dalla sinistra un cross forte e teso sul quale si fionda D’Alessandro allungando la gamba a mezza altezza, l’esterno giallorosso tocca la palla non riuscendo però a indirizzarla verso la porta. Catanzaro-Sudtirol 0-1, al termine della prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Il Catanzaro nella ripresa cambia approccio, molto più possesso e manovra. Al sesto minuto di gioco va vicino al gol con Iemmello che su un cross da calcio di punizione, dalla desta, di Pontisso, stacca bene e di testa manda la sfera vicina al palo della porta difesa da Adamonis.

Gli ospiti però al 56 vanno vicini al raddoppio con Merkaj che supera Bettella e sulla sinistra galoppa fino ad arrivare in area, però a tu per tu con Pigliacelli non conclude benissimo e l’estremo difensore giallorosso devia in corner.

Al 61esimo però il risultato della partita torna in equilibrio. L’azione si sviluppa sulla sinistra, tanti batti e ribatti nei pressi del lato corto dell’area di rigore, alla fine la sfera arriva tra i piedi di Pietro Iemmello che fa un passo e dal limite conclude verso il secondo palo gonfiando la rete. Catanzaro 1, Sudtirol 1.

Il Sudtirol però non si arrende e in due occasioni è pericolosa. La prima con Pecorino da dentro l’area con una sorta di pallonetto che finisce alto, poi con Merkaj che prova la conclusione a giro dalla sinistra che anche in questo caso vola sopra la traversa. Al 75’ risultato invariato, Catanzaro-Sudtirol 1 a 1.

Nell’ultimo quarto d’ora di gioco la partita diventa più ruvida, tanti falli a centrocampo e conseguenti interruzioni, infatti i minuti di recupero concessi dall’arbitro sono 6.

Nell’extra time punizione dal limite, sulla sinistra, battuta da Pontisso direttamente verso lo specchio della porta. Il tiro è troppo centrale e Adamonis respinge senza problemi.

Il tabellino

CATANZARO: Pigliacelli M., Frosinini R. (dal 30' st Favasuli C.), Bettella D., Matias Antonini, Verrengia B., Pontisso S., Rispoli F., D'Alessandro M. (dal 30' st Buso N.), Iemmello P., Nuamah P. (dal 12' st Cisse A.), Pittarello F.. A disposizione: Alesi G., Bashi E., Brighenti N., Buso N., Cisse A., Di Chiara G., Favasuli C., Liberali M., Madia L., Marietta C., Oliviero A., Petriccione J. Allenatore: Aquilani A..



SüDTIROL: Adamonis M., Kofler R., Pietrangeli N., Giorgini A., El Kaouakibi H. (dal 45' st Bordon F.), Coulibaly M. (dal 37' st Martini J.), Tronchin S. (dal 38' st Molina S.), Casiraghi D. (dal 31' st Tait F.), Davi S., Merkaj S., Pecorino E. (dal 31' st Odogwu R.). A disposizione: Bordon F., Brik D., Davi F., Drago G., Italeng J., Mallamo A., Martini J., Masiello A., Molina S., Odogwu R., Poluzzi G., Tait F. Allenatore: Castori F..



Reti: al 16' st Iemmello P. (Catanzaro) al 13' pt Kofler R. (Südtirol) .



Ammonizioni: al 42' pt El Kaouakibi H. (Südtirol), al 45'+3 st Kofler R. (Südtirol).