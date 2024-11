Il lock-down prima e la pandemia tuttora in corso hanno comportato la chiusura anticipata delle gare. Con il pericolo covid-19 non ancora scongiurato, il mondo delle bocce prova comunque a ripartire. Il tutto nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid. Ed è partendo proprio da qua che l’Asd Corvo ha organizzato il Meeting Regionale con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Catanzaro. Le gare inizieranno oggi e si concluderanno domenica 4 ottobre.

Tre giorni di gare al bocciodromo della società Corvo, a Catanzaro, per una manifestazione riservata agli associati della Fib e che registra la presenza di 76 giocatori. A darsi battaglia gli iscritti alle categorie A, B e C, con le finali in programma domenica 4 ottobre. Proprio per evitare ogni tipo di assembramento si è deciso di diluire le gare nel corso di più giornate.

Previsti vari premi per i giocatori e per le società che si classificano dal 1° all’8° posto. Durante la cerimonia conclusiva, l’assessore al Turismo del Comune di Catanzaro, Alessandra Lobello, premierà il campione europeo in carica, Gianfranco Bianco. A dirigere le gare l’arbitro regionale della Fib Calabria, Saverio Rotundo, fra l’altro presidente della società Corvo. Si riparte, allora, con una gara individuale che si annuncia partecipata e combattuta.