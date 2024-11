Il difensore è stato ceduto a titolo definitivo alla società viola per 3 milioni di euro

Federico Ceccherini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Con un comunicato diramato in queste ore, L’FC Crotone ha annunciato la cessione a titolo definitivo del difensore, che avrà così la possibilità di giocare ancora in Serie A.



Secondo gli accordi raggiunti tra le due compagini, alla società rossoblù, che ha incassato 3 milioni di euro nell'operazione, andrà anche una percentuale del 20% sull’eventuale futura rivendita del 26enne.



I pitagorici hanno voluto ringraziare il giocatore con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: «A Federico – si legge - va un grande ringraziamento per il bellissimo percorso intrapreso insieme ed un in bocca al lupo per la sua futura avventura».