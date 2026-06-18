Il commento dell’imprenditore: «La mia era una proposta seria e concreta, avevamo già individuato uomini di sport di comprovata esperienza»

È saltata (com’era prevedibile) la trattativa per la cessione del Cosenza Calcio tra il patron silano Eugenio Guarascio e l’imprenditore Vincenzo Rota. Il numero uno di Ecologia Oggi non dando una risposta ufficiale, ha formalmente declinato l’offerta presentata nei giorni scorsi che la nostra testata aveva anticipato con cifre e dettagli dell’operazione. Ora Guarascio dovrà programmare il futuro con la scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore.

Il commento di Vincenzo Rota: «Il mio era un progetto imprenditoriale di ampio respiro»

«Il Sig. Vincenzo Rota, preso atto del mancato riscontro all’ultimatum formulato nei giorni scorsi, e considerato il dilatarsi dei tempi, non dipendente dalla propria volontà, che impedirebbe di far partire nel migliore di modi la prossima stagione calcistica, comunica con sommo dispiacere alla Città ed a tutti i tifosi che in questi giorni lo hanno sostenuto, il definitivo naufragio delle trattative per l’acquisizione del 100% delle quote del Cosenza Calcio.

La proposta avanzata — seria, concreta e corredata da puntuale analisi della situazione economico-finanziaria — muoveva da un progetto imprenditoriale di ampio respiro, che coinvolgeva diversi professionisti e imprenditori del territorio. Erano già stati avviati contatti con uomini di sport di comprovata esperienza per le ricoprire ruoli nelle figure apicali, nonché con società specializzate per il marketing e la comunicazione, finalizzate allo sviluppo di importanti partnership anche a livello nazionale per dare immediato impulso all'attività.

Il progetto prevedeva altresì il coinvolgimento nella dirigenza di figure di spicco della società cosentina, nell’intento di restituire al Cosenza Calcio ed ai sui tifosi una governance solida e radicata, con la creazione di un Centro Sportivo presso strutture già attenzionate, fondamentale per lo sviluppo del settore giovanile, che sarebbe diventato il fulcro dell'intero progetto. Nulla di tutto ciò è stato evidentemente ritenuto meritevole nemmeno di un incontro alla presenza della proprietà del Cosenza Calcio.

Le interlocuzioni, difatti, si sono svolte esclusivamente alla presenza dei legali incaricati da quest’ultima e che si sono succeduti in queste settimane. Il Sig. Rota intende ringraziare sentitamente il Dott. Luca Di Donna, il Dott. Filippo Elmo e l’Avv. Giuseppe Carratelli, che, con competenza e pazienza, ma soprattutto animati dalla stessa passione verso i colori rossoblù, hanno seguito le interlocuzioni, tenuto i rapporti ed esaminato la scarna documentazione messa a disposizione, per giungere, comunque, ad inviare una proposta che, purtroppo, si è infranta contro l’indisponibilità della proprietà del Cosenza Calcio a confrontarsi con un gruppo di imprenditori seri e apprezzati sul territorio».