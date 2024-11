Barche di ogni tipo e dimensione, dai windsurf ai grandi cabinati, e velisti di ogni età, domenica 4 agosto si daranno appuntamento al largo della spiaggia di Lampetia, nel comune di Cetraro, per disputare quello che da ormai 35 anni è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di vela: il Pantavela.

La tradizionale gara - che avrà come cornice la meravigliosa Scogliera dei Rizzille - partirà alle 14:30 con lo spettacolo delle vele allineate sulla linea di partenza (lato sud di Lampetia) che, subito dopo, faranno rotta verso la boa posizionata a nord, sotto l’occhio vigile della Torre di Rienzo e dello Scoglio del Leone.

Lo spirito goliardico non manca mai

«Al Pantavela si regata come sempre con spirito goliardico – fanno sapere dal velico di Cetraro –, perché questa regata rappresenta una festa del mare. Ed è questo il motivo per cui ogni anno invitiamo i nostri allievi a partecipare. E loro non ci deludono mai perché, partecipando, si divertono. Il Pantavela, infatti, non è solo una regata. È un modo attraverso il quale possiamo diffondere la cultura del mare, praticare attività marinaresche e condividere le esperienze di bordo coinvolgendo centinaia di persone. Vita di mare che poi riecheggia sulla terraferma, in porto, al circolo, nelle piazze della città e sull’intero territorio della Calabria».

Con lo stesso spirito goliardico parteciperà anche l’armatore della blasonata imbarcazione Essenza Cvl – Nature Med, recentemente vincitrice di una tappa del Campionato Italiano offshore, nonché attuale detentrice dei trofei challange YC Porto di Tropea e Round Aeolian Race (prestigiosa regata disputata nell’arcipelago delle Isole Eolie) e vincitrice di molte altre importanti gare disputate lungo le coste del sud Italia.

Al via circa 40 barche

Come detto, a bordo delle imbarcazioni vecchi lupi di mare e giovani velisti, equipaggi familiari ed esperti sportivi. È infatti prevista l’adesione di circa 40 imbarcazioni, i cui equipaggi sono pronti a sfidarsi per conquistare lo storico e ambito “Trofeo Pantavela”, che verrà consegnato durante la premiazione in programma domenica alle 19, nel porto turistico di Cetraro (già insignito della Bandiera Blu 2019), presso la base nautica del Centro Velico Lampetia di Cetraro.