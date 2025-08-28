A Montecarlo sorteggio spettacolo con Ibrahimovic e Kakà. I nerazzurri contro Liverpool e Dortmund, la Vecchia signora contro il Real Madrid, i partenopei sfidano il City, mentre la squadra di Bergamo pesca il Psg

Sorteggio per la nuova stagione di Champions League. In corsa ci sono quattro le squadre italiane: Atalanta, Inter, Juventus e Napoli.

Premiato in apertura del sorteggio Ibrahimovic. Insieme allo svedese sul palco per gli accoppiamenti anche Kaka.

Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty a S .Siro e Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union St. Gilloise in trasferta. Queste le avversarie dell'Inter nella fase 'campionato', a girone unico, della Champions League.

Chelsea, Bruges, Slavia Praga e Athletic Bilbao in casa, Psg, Eintracht Francoforte, Marsiglia e Union St. Gilloise in trasferta. Queste le rivali dell'Atalanta nella fase 'campionato' della Champions.

Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisbona e Pafos in casa, Real Madrid, Villarreal, Bodoe Glimt e Monaco in trasferta. Queste le avversarie della Juventus nella fase 'campionato', a girone unico, della Champions.

Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Qarabag in casa, Manchester City, Benfica, Psv Eindhoven e Copenaghen in trasferta. Queste le avversarie del Napoli nella fase 'campionato', a girone unico, della Champions.