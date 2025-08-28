A Montecarlo sorteggio spettacolo con Ibrahimovic e Kakà. I nerazzurri contro Liverpool e Dortmund, la Vecchia signora contro il Real Madrid, i partenopei sfidano il City, mentre la squadra di Bergamo pesca il Psg
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
epa12329951 The UEFA Champions League trophy on display before the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. EPA/MOHAMMED BADRA
Sorteggio per la nuova stagione di Champions League. In corsa ci sono quattro le squadre italiane: Atalanta, Inter, Juventus e Napoli.
Premiato in apertura del sorteggio Ibrahimovic. Insieme allo svedese sul palco per gli accoppiamenti anche Kaka.
Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty a S .Siro e Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union St. Gilloise in trasferta. Queste le avversarie dell'Inter nella fase 'campionato', a girone unico, della Champions League.
Chelsea, Bruges, Slavia Praga e Athletic Bilbao in casa, Psg, Eintracht Francoforte, Marsiglia e Union St. Gilloise in trasferta. Queste le rivali dell'Atalanta nella fase 'campionato' della Champions.
Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisbona e Pafos in casa, Real Madrid, Villarreal, Bodoe Glimt e Monaco in trasferta. Queste le avversarie della Juventus nella fase 'campionato', a girone unico, della Champions.
Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Qarabag in casa, Manchester City, Benfica, Psv Eindhoven e Copenaghen in trasferta. Queste le avversarie del Napoli nella fase 'campionato', a girone unico, della Champions.