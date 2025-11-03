I giallorossi, secondi in classifica, sono un fiume in piena inarrestabile. Il ds: «Adesso che siamo al completo, stiamo iniziando a macinare gioco»

Travolgente e inarrestabile: il ciclone Trebisacce spazza via tutto ciò che incontra, senza guardare in faccia nessuno. La formazione giallorossa ruggisce forte nel sentito derby in casa della Rossanese e infila la sua sesta vittoria consecutiva in campionato. Nell'ottava giornata di Eccellenza, infatti, i Delfini sembrano squali e azzannano una Rossanese inerme. Vittoria schiacciante per 0-4 grazie alle reti di Cruz, castro, Leonori A. e Lemos che vale per i giallorossi il secondo posto in classifica a meno uno dalla vetta.

Un fiume in piena

Estasi in casa trebisaccese, come si intuisce nelle parole del direttore sportivo Domenico Rugiano: «Uscire dallo stadio Stefano Rizzo con i tifosi avversari che ti applaudono non è da tutti e ci rende davvero orgogliosi. Sapevamo che avremmo affrontato una signora squadra, costruita per i piani alti della classifica, e per questo in settimana l'abbiamo studiata nei minimi dettagli. A inizio stagione siamo partiti col freno a mano esclusivamente per problemi numerici dal momento che abbiamo perso alcuni ragazzi, ma ora che siamo al completo iniziamo a macinare gioco. Andare a Rossano e fare una partita del genere non è da tutti, anche perché loro venivano da una bella vittoria esterna. Sapevamo l'avversario che ci spettava e siamo scesi in campo sin da subito sfrontati, ma il merito è di questi ragazzi che durante la settimana si comportano da veri professionisti e pensano solo al calcio».



Insomma, il Trebisacce corre e di conseguenza la dirigenza attende: «Se siamo in questa posizione anche a dicembre - continua il ds - starà alla società vedere come e se muoversi. Io ho sposato in pieno questo progetto e stiamo mantenendo la linea bassa. Se a dicembre le cose dovessero girare e la società decidesse di scendere sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa, io sarò lì pronto in tutto e per tutto».