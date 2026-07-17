Cambio al vertice della Lega Pallavolo Serie A. L’Assemblea straordinaria riunita a Bologna, nell’ambito del Volley Mercato 2026, ha eletto per acclamazione Claudio Durigon nuovo presidente dell’organismo che rappresenta i club della SuperLega, della Serie A2 e della Serie A3 maschile. Succede a Massimo Righi, che ha guidato la Lega dal 2020 e che resterà nella governance con il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione. L’elezione segna l’inizio di una nuova fase per uno dei movimenti sportivi più vincenti del Paese. La Lega Pallavolo Serie A organizza i principali campionati maschili italiani, coordina l’attività dei club e rappresenta un modello di riferimento nel panorama sportivo nazionale, forte di una crescente visibilità internazionale e di un campionato tra i più competitivi al mondo. Durigon, 54 anni, è sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è uno dei principali dirigenti della Lega. La sua nomina porta alla guida del volley italiano una figura con una lunga esperienza istituzionale e politica, chiamata ora a raccogliere la sfida di consolidare la crescita del movimento, rafforzare il rapporto con sponsor e televisioni e valorizzare ulteriormente i club e i vivai italiani. L’elezione è arrivata alla vigilia della presentazione ufficiale della stagione 2026-2027 e dei calendari del nuovo campionato, momento che apre l’82ª edizione della Serie A maschile.