«Le partite non le puoi giocare sempre allo stesso modo. Il Como ha fatto una gran partita come squadra. Ma non dobbiamo sottovalutare la nostra prestazione, abbiamo perso non prendendo un tiro in porta e creando diverse occasioni, ma accettiamo con serenità il risultato». Un po’ di rammarico nelle parole dell’allenatore giallorosso Vivarini in conferenza stampa nel post partita di Como-Catanzaro terminata 1 a 0.

La squadra lombarda ha fatto una grande partita, pressando costantemente per quasi tutti i 90 minuti e non permettendo ai calciatori del Catanzaro di fare il proprio gioco. Ma comunque delle azioni importanti in cui si poteva trovare la via del gol i giallorossi le hanno create. È mancata un po’ di concretezza e forse d’esperienza per la categoria e di questo Vivarini ne è consapevole: «Abbiamo creato diverse situazioni nelle quali dovevamo essere più puliti. Dovevamo e potevamo sfruttarle meglio. In Serie B le partite le perdi anche in questo modo, anche se non ti trovi in grandi situazioni di difficoltà. Però se non riesci a essere veramente bravo queste gare non le vinci»

Poi un accenno finale ai tifosi. Più di 1.500 presenze al Sinigaglia, una consuetudine ormai: «Sono la nostra forza. Loro sugli spalti oggi hanno comandato, noi un po’ di meno in campo».

La conferenza stampa integrale