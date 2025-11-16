La Smile Cosenza Pallanuoto prosegue il proprio percorso europeo con un’altra prova convincente. La formazione rossoblù ha superato la Stella Rossa di Belgrado con un netto 16-3, risultato che vale la terza vittoria nella Conference Cup e consolida la posizione nel girone.

La squadra rientrerà ora in Calabria per riprendere gli impegni di campionato, mentre la parentesi continentale ripartirà a febbraio con la seconda fase del torneo.

Il successo rappresenta un segnale positivo per la pallanuoto calabrese e per la città di Cosenza, che vede la propria squadra ben inserita nel contesto europeo. L’attenzione si sposta ora sul campionato nazionale, con l’obiettivo di dare continuità alle prestazioni mostrate nelle ultime settimane.

Soddisfatto il presidente Manna, che ha commentato così il momento della squadra: «Questi risultati sono il frutto del lavoro quotidiano, della passione e della voglia di crescere. La Smile Cosenza sta dimostrando di poter competere con autorevolezza anche fuori dai confini italiani».