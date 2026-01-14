Torna a scendere in campo la Coppa Calabria, competizione esclusivamente riservata alle squadre militanti nei quattro gironi del campionato di Prima Categoria, e con essa che completa il quadro delle quattro semifinaliste della competizione. Archiviato dunque il ritorno dei quarti di finale che ha consegnato i nomi delle qualificate: Soccer Montalto, Atletico San Lucido, Promosport e Catona.

Le partite

Delle quattro sfide in programma, due erano già ampiamente indirizzate e con Catona e Soccer Montalto appunto che avevano già in tasca il pass. Il Catona, innanzitutto, faceva visita alla Bagnarese con il risultato in archivio, forte del 5-0 dell'andata. I bianco/blù legittimano la qualificazione vincendo anche il secondo round, imponendosi per 2-3 grazie alle reti di D'Agostino G., D'Agostino C. e Bonadio. Per i locali invece a segno Caratozzolo e Artuso. Ordinaria amministrazione anche per la Soccer Montalto che partiva dal largo 5-1 dell'andata rifilato al Cus Unica. Anche nel ritorno però la musica non cambia, con la compagine di mister Bria che vince per 4-2 grazie alla doppietta di Cruz e alle reti di Novello e Benvenuto. Di Ierinò e Likaj le reti degli ospiti.

Decisamente più incerte ed equilibrate le altre due sfide, come suggerisce il fatto che ci sono voluti i calci di rigore per deciderle. Tante emozioni innanzitutto tra Promosport e Città di Siderno, con i lametini che partivano dallo 0-1 dell'andata. I sidernesi però ci hanno creduto fino alla fine, vincendo 2-3 nei novanta minuti e allungando la sfida ai tempi supplementari. Nell'extra time arriva il gol locale di Perri, che succede alla doppietta di Martinez, e prolunga l'infinito match alla fortuna degli undici metri. Alla settima tornata a oltranza, i ragazzi di mister Notaris possono festeggiare la qualificazione. Stesso discorso per Atletico San Lucido-Real Montepaone, con i padroni di casa che riescono a ribaltare il 2-3 dell'andata in favore dei gialloverdi e a vincere con un complessivo 4-2.

I risultati

Soccer Montalto-Cus Unical (5-1) 4-2

Atl. San Lucido-Real Montepaone (2-3) 4-2 dtr

Promosport-Città di Siderno (1-0) 5-4 dtr

Bagnarese-Catona (0-5) 2-3