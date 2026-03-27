Dopo Reggio Calabria e Siderno, le Final Four di Coppa Calabria – Sensation Profumerie fanno tappa nella provincia di Cosenza. Al Pala Giordanelli di Cetraro va in scena la serie D maschile, memorial “Giancarlo Naso”. Sarà, dunque, un altro fine settimana di grande pallavolo con tre partite in programma: le semifinali sabato alle 17 e alle 19 e la finale domenica alle 17.

A contendersi il trofeo saranno i padroni di casa della Don Russo Elio Group Cetraro, il Volley Pianopoli (fresco vincitore del campionato), l’Umipas Volley Academy e La Boschiva Volley San Giovanni in Fiore.

C’è grande attesa per le quattro squadre qualificate a questa Final Four e voglia di provare ad ottenere un successo importante. Cetraro vuole fare bene in casa con il sostegno del proprio pubblico, Pianopoli vuole provare a centrare il “double” dopo aver vinto il campionato, mentre Bisignano (Umipas Volley Academy) e San Giovanni in Fiore, rispettivamente terzi e quinti in campionato, proveranno a recitare un ruolo da protagonista ribaltando il pronostico che, sulla carta, li vede un leggero passo indietro rispetto alle altre due sfidanti.

Il programma

Sabato 28, alle 17: Don Russo Elio Group Cetraro – Umipas Volley Academy;

Sabato 28, alle 19: Volley Pianopoli – La Boschiva Volley San Giovanni in Fiore;

Domenica 29, alle 17, si disputerà la finale tra le vincenti delle due semifinali. Le tre partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Fipav Calabria.