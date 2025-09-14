Non solo Eccellenza e Promozione, ma anche Coppa Calabria. Inizia a tutti gli effetti dunque il week end dilettantistico che apre la stagione sportiva e che accompagnerà sportivi e appassionati fino a maggio inoltrato. Come detto, fischio d'inizio dunque anche per la competizione riservata esclusivamente alle squadre che militano nel campionato di Prima Categoria che culminerà con la finalissima del prossimo 15 aprile 2026.

Le sfide di sabato

Tra sabato e domenica si sono giocati i sedicesimi di finale di andata della coppa, con alcune compagini che hanno già ipotecato il pass per gli ottavi di finale e altre, invece, che rimandano tutto al match di ritorno.

Coppa inaugurata sabato scorso con tre sfide in programma: Academy Montalto-Commenda, Cus Unical-Rogliano e Promosport-Caraffa. Passaggio del turno praticamente ipotecato per Commenda e Cus Unical, dal momento che vincono entrambe con il secco punteggio di 3-0. Si aggiudica il primo round invece la Promosport che approfitta del fattore casa e batte il Caraffa per 2-1 grazie al rigore trasformato da Piacente e al gran tiro al volo di Sano. Tutto ancora aperto ma leggero vantaggio per i lametini.

Qualificazione ipotecata

Domenica pomeriggio, invece, si sono giocate tutte le altre partite di andata. Con un piede e mezzo agli ottavi di finale anche Corigliano e Real Montepaone dal momento che hanno reso (sulla carta) pura formalità il match di ritorno. Il divario più largo è quello del Corigliano che si impone con un tennistico 2-6 in casa della Juvenilia. Poker del Real Montepaone grazie anche a un eterno Giglio: finisce 4-0 contro il Petronà.

Le altre sfide

Rimangono nel complesso aperte le altre sfide di andata, ma andiamo con ordine: cade innanzitutto la Silana campione in carica. La compagine sangiovannese, che ha vinto la competizione lo scorso anno e dunque con il compito di cercare di difendere il titolo, cade in casa del Themesesn per 1-0. Risultato che non compromette nulla ma che complica il ritorno. Cade con lo stesso punteggio anche il Le Castella che viene piegato in casa dello Scandale, quest’ultimo vittorioso per 1-0 grazie al gol decisivo di Araldo che sfrutta un’incertezza difensiva. Adesso la compagine del Le Castella è chiamata alla rimonta per non abbandonare anzitempo il torneo.

Si aggiudica il primo round invece la Soccer Montalto che, contro ilaNuova Roggiano, fa valere il fattore casa e si impone per 2-1. Stesso punteggio anche in favore di Rizziconi e Academy Ardore che si impongono rispettivamente in trasferta sui campi di Melicucco e Bagaladi. Il Catona vince 3-1 contro il Gallina, il Siderno vince 1-3 in casa del Roccella, l’Atletico San Lucido rifila uno 0-2 a domicilio in casa del Fiumefreddo e il Nuova Ada piega lo Spilinga per 2-0.

I risultati

Academy Montalto-Commenda 0-3

Cus Unical-Rogliano 3-0

Promosport-Caraffa 2-1

Catona-Gallina 3-1

Eufemiese-Bagnarese 0-1

Fiumefreddo-Atletico San Lucido 0-2

Juvenilia-Corigliano 2-6

Melicucco-Rizziconi 1-2

Nuova Ada-Spilinga 2-0

Bagaladi-Academy Ardore 1-2

Real Montepaone-Petronà 4-0

Roccella-Siderno 1-3

Scandale-Le Castella 1-0

Soccer Montalto-Nuova Roggiano 2-1

Themesen-Silana 1-0