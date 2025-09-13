Domenica il primo atto fino alla finale. Tra le candidate ci sono Silana, Le Castella, Soc. Montalto e Spilinga

Sarà un week end all'insegna del calcio dilettantistico e dell'inizio effettivo della stagione sportiva. Sabato ma soprattutto domenica però, non solo prenderanno il via i campionati di Eccellenza e Promozione ma anche la Coppa Calabria, competizione riservata solamente alle squadre militanti nel campionato di Prima Categoria. In programma infatti ci sono i sedicesimi di finale o, più comunemente, primo turno eliminatorio.

Da una parte Silana, Soc. Montalto e Le Castella

Stilato dunque il tabellone che, passo dopo passo, ci accompagnerà fino al prossimo 15 aprile 2026, data della finalissima. Difficile ancora impostare gerarchie, anche se qualche squadra parte con i favori del pronostico. Nella divisione settentrionale della Calabria, tra le favorite per arrivare in fondo ci sono Silana, Soccer Montalto e Le Castella. La Silana è innanzitutto campione in carica dopo la vittoria della scorso anno, dunque inevitabile non inserirla tra le pretendenti.

Alta competitività anche per le già menzionate Soccer Montalto e Le Castella, con i primi che avevano costruito una rosa di spessore poiché hanno sperato fino all'ultimo in un ripescaggio in Promozione. Tanta ambizione invece per Le Castella, squadra che negli ultimi anni è cresciuta molto e dirà la sua nel proprio girone di Prima Categoria.

Dall'altra Spilinga, Catona e Promosport

Se nella divisione alta del tabellone regionale ci sono quelle tre squadre tra le candidate, in quella del centro-sud spiccano Promosport, Spilinga e Catona. La compagine lametina si è fatta soffiare la promozione dal Pizzo lo scorso anno e, proprio per quest'anno, ha voglia di riscatto anche in coppa. Occhio alla neopromossa Spilinga che ha tutte le potenzialità per poter arrivare in fondo alla competizione, con una rosa di esperienza e qualità. Infine il Catona, che negli ultimi anni si è sempre confermato ai vertici del proprio raggruppamento ma adesso c'è bisogno del salto di qualità. Tra le mine vaganti potrebbero esserci Academy Ardore e Real Montepaone.

Il primo turno

Juvenilia Roseto-Corigliano

Soccer Montalto-Nuova Roggiano

Themesen-Silana

Cus Unical-Rogliano

Taverna Academy-Commenda

Fiumefreddo-Atl. San Lucido

Scandale-Le Castella

Real Montepaone-Petronà

Promosport-Caraffa

Nuova Ada-SpilingaBivongi-Guardavalle

Roccella-Siderno

Melicucco-Rizziconi

Eufemiese-Bagnarese

Catona-Gallina

Bagaladi-Academy Ardore