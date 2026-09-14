Si sono svolte domenica pomeriggio le sedici gare di andata del primo turno eliminatorio. Ecco come sono andate, tra gol e sorprese

Andata pirotecnica nel torneo di Prima Categoria: goleada esterne e successi pesanti per Rizziconi e San Costantino, mentre si preannuncia battaglia per le gare di ritorno

Non solo Eccellenza e Promozione: il fine settimana ha segnato anche il via ufficiale della Coppa Calabria, la competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria. Le sedici sfide di andata del primo turno eliminatorio hanno subito regalato spettacolo, emozioni e indicazioni importanti, mettendo già in forte ipoteca la qualificazione per diverse squadre.

Poche incertezze: le big calano il pokerissimo

Tra i risultati più netti spicca il blitz esterno del Real Trebisacce, che ha travolto 0-4 il Roseto CS a domicilio grazie alla doppietta di Golia e ai acuti di Paniccia e Diaz. Show casalinghi e qualificazione quasi in cassaforte anche per Atletico San Lucido e Union Kroton: i primi hanno travolto l'Amantea con uno schiacciante 5-0, mentre i pitagorici si sono imposti per 5-1 sul Papanice.

I successi casalinghi e le vittorie di misura

Ottima prestazione interna anche per il Rizziconi, che supera 3-0 lo Sport Palmi e mette un piede e mezzo al turno successivo. Nel derby vibonese fa festa il San Costantino: 3-1 alla Stella Mileto spinto dalla doppietta di Napoli e dal gol di Matteo Spina. Sorride pure il Belvedere, vittorioso 2-0 sulle Stelle Azzurre, mentre al Real Montepaone basta il 2-1 contro il Guardavalle per prendersi un piccolo vantaggio in vista del ritorno. Importanti blitz esterni di misura per Tarsia (0-1 a Francavilla) e Fiumefreddo (0-1 a Fuscaldo).

Equilibrio totale: si deciderà tutto al ritorno

Massimo equilibrio, infine, negli altri campi, dove i verdetto restano apertissimi. Spettacolare 3-3 tra Diamante e Nuova Grisolia, mentre si sono chiusi sul 2-2 i confronti Cirò Marina-CoriglianoRossano, Le Castella-Cutro e Melicucco-Academy Ardore. Pari con reti (1-1) anche per Donnici-Luzzese e Bagnarese-A. Reggio.

I risultati

Roseto CS-Real Trebisacce 0-4

Francavilla-Tarsia 0-1

Cirò Marina-CoriglianoRossano 2-2

Belvedere-Stelle Azzurre 2-0

Diamante-N. Grisolia 3-3

Atl. san Lucido-Amantea 5-0

Donnici-Luzzese 1-1

Fuscaldo-Fiumefreddo 0-1

U. Kroton-Papanice 5-1

Le Castella-Cutro 2-2

Real Montepaone-Guardavalle 2-1

San Costantino-Stella Mileto 3-1

Melicucco-Ac. Ardore 2-2

Rizziconi-Sport Palmi 3-0

Bagnarese-A. Reggio 1-1

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