La Soccer Montalto stacca il pass per le semifinali di Coppa Calabria, competizione esclusivamente dedicata alle squadre partecipanti ai quattro gironi del campionato di Prima Categoria. Una qualificazione già annunciata dalla gara di andata, dal momento che la compagine di mister Bria entrava in campo forte dell'1-5 del primo round, e dunque era solo ordinaria amministrazione. Qualificazione legittimata anche dopo la sfida di ritorno contro il Cus Unical, battuto per 4-2 grazie alla doppietta di Cruz e alle reti di Novello e Benvenuto. Supremazia rossoblù dunque che, nel bilancio totale, siglano ben nove reti subendone tre ed entrano di diritto tra le migliori quattro della competizione.

Le parole di Bria

A fine match, mister Bria ha commentato la prestazione dei suoi, non nascondendo però la sua soddisfazione: «Siamo felici di aver passato il turno in Coppa contro un avversario a cui auguro il meglio per il proseguo del campionato. Questa competizione ci deve dare ancora più consapevolezza del nostro potenziale. La società tiene molto a questa competizione ed è nostro dovere cercare di competere al massimo delle nostre possibilità». Ora il penultimo atto del torneo, con i rossoblù che parallelamente stanno concorrendo per i vertici della classifica nel campionato di Prima Categoria (girone C) dove sono attualmente terzi e a meno due dalla vetta. Insomma, da quelle parti ancora non lo dicono ma un pensierino al doblete adesso stuzzica.