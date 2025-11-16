La Ferrari 296 GT3 di AF Corse, guidata dal pilota calabrese Antonio Fuoco, ha conquistato la FIA GT World Cup a Macao, firmando il primo successo assoluto per la casa di Maranello sul celebre Circuito da Guia. Una vittoria storica maturata al termine di un fine settimana in cui il 29enne di Cariati ha imposto il proprio ritmo sin dalle qualifiche.

Fuoco, pilota ufficiale Ferrari nel programma GT, ha infatti centrato la Super Pole, la vittoria nella Qualifying Race e quella nella Main Race, completando il proprio dominio con il giro più veloce in gara. Un percorso netto che ha confermato la competitività della 296 GT3 e la solidità del lavoro di AF Corse su uno dei tracciati più tecnici e selettivi al mondo.

Il risultato della scuderia di Maranello è stato completato dal quarto posto di Yifei Ye, promosso dopo la penalizzazione inflitta a Joel Eriksson. Un piazzamento che consolida la prova complessiva del team italiano in un contesto internazionale di alto livello.