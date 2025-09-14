Il primo match ufficiale regala subito una gioia alla Pirossigeno Cosenza, che esce vittoriosa dalla trasferta di Coppa della Divisione sul parquet della Duelle Futsal Cetraro, compagine neopromossa in Serie B. Sono 9 le reti messe a segno dalla squadra di mister Paniccia: sul tabellino dei marcatori finiscono Adornato, Lo Cicero e Marcelinho con una doppietta; completano il quadro le reti di Marchio, Rosato e Pedrinho. Di Cafur l'unico gol dei padroni di casa.

La cronaca del match

Regna l'equilibrio nella prima parte della gara. I lupi prevalgono nel possesso di palla ma non riescono a trovare il pertugio nell'organizzatissima difesa di casa. Poi, al quarto minuto, su assist illuminante di Marcelinho è bravo e chirurgico nella sua conclusione Adornato, che la mette nell'angolino basso alle spalle di Sportoletti. Il numero 4 ospite si ripete al settimo con una puntata di rara precisione. Due a zero per la Pirossigeno. Dopo un miracolo di Sportoletti sul colpo di tacco geniale di Marcelinho, arriva il tris firmato da Lo Cicero. Va a segno anche Marchio con un allungo che gli permette di anticipare l'uscita del portiere cetrarese e dopo pochi secondi la Duelle accorcia le distanze con Cafure, protagonista in negativo poi con un'espulsione per proteste nei confronti di un direttore di gara. Superiorità numerica sfruttata subito con la quinta rete realizzata da Rosato. Futsal spettacolo al Palazzetto "Giordanelli": Marcelinho si produce in una rovesciata acrobatica splendida, palla che si stampa sull'incrocio dei pali. Si va al riposo sul parziale di 1-5.

Il secondo tempo si apre con le reti in rapida successione di Lo Cicero e Marcelinho. Si fa vedere anche Cetraro con il destro ravvicinato di Follador sul quale è superlativo De Brasi a dire di no col piedone. Niente di particolare da annotare fino al 15', quando Marcelinho si fa trovare a tu per tu con Sportoletti e lo trafigge per la seconda volta in giornata. Da segnalare nei minuti finali l'ingresso in campo dei giovani Corrado (esordio in prima squadra per lui) e Golia, a cui mister Paniccia regala una scampolo di partita. IL portierino rossoblù, tra l'altro, fa in tempo a distinguersi con una serie di ottimi interventi. Il tap in sotto porta di Pedrinho mette la parola fine al match fissando il risultato sul 9-1 per la Pirossigeno.

Il tabellino

DUELLE FUTSAL CETRARO-PIROSSIGENO COSENZA 1-9 (pt 1-5)

CETRARO: Sportoletti, Cafure, Riconosciuto, Follador, Rovito. Argiro, Terranova, Bisignano, Ramundo, Paciola, Perri, Gerbasi. All. De Marchi

COSENZA: De Brasi, Marchio, Lo Cicero, Marcelinho, Pedrinho. Golia, Adornato, Rosato, Pezzolla, Corrado, Cambareri, Soliberto. All. Paniccia

ARBITRI: Andrea De Luca di Paola, Lucy Molinaro di Lamezia Terme. CRONO: Francesco Saverio Lupinacci di Cosenza.

MARCATORI: 04'45" pt e 07'07" pt Adornato (CO), 10'05" pt e 02'00" st Lo Cicero (CO), 13'01" pt Marchio (CO), 13'18" pt Cafure (CE), 14'55" pt Rosato (CO), 02'28" st e 15'12" st Marcelinho (CO), 18'11" st Pedrinho (CO).

NOTE: Gara disputata al Palazzetto dello Sport "Ciro Giordanelli" di Cetraro di fronte a oltre 200 spettatori. Ammoniti: 11'20" st Follador (CE), 16'46" st Gerbasi (CE). Espulso: al 14'13" pt Cafure (CE).