Bella e combattiva, la squadra giallo-blu conferma il suo momento positivo e ora si prepara al debutto in A2 Elite contro Canicattì

Bella, maschia e combattiva: così si è presentata la Cadi Antincendi Futura nella trasferta di Polistena, conquistando il successo per 8-6 e assicurandosi il passaggio del turno ai sedicesimi di finale nazionali della Coppa della Divisione. Una prova di carattere e qualità per la squadra giallo-blu, guidata dal tandem Honorio-Martino, pronta ad affrontare il campionato di A2 Elite che inizierà sabato 27 settembre alle 18.30 al Palattinà contro Canicattì.

Dopo aver regolato la Gallinese nel turno precedente, i giallo-blu hanno mostrato ancora una volta il loro potenziale, nonostante le assenze dell’ultim’ora di Paolo Parisi e Mario Giardiniere. La staffetta sull’unico posto dello straniero ha visto in campo Humberto Honorio, preferito a Pizetta e Vitinho in base al regolamento federale, in attesa del recupero di Ficara, Gabriele Squillaci e Cividini.

Pronti via e la Cadi Antincendi Futura mette subito la freccia: Squillaci realizza il rigore del vantaggio, seguito dal primo gol in maglia giallo-blu di Pedro Mendes. Christian Melito firma il 3-1, ma Polistena reagisce e il primo tempo termina 3-2 per gli ospiti.

Nella ripresa, la squadra ospite prende il largo: Honorio segna su punizione e Mendes firma la sua doppietta, portando il risultato sul 5-2. Gli avversari non mollano, trovando il pareggio parziale, ma è Peppe Scopelliti a riportare avanti la Cadi Antincendi prima dei due gol della sicurezza firmati da Falcone negli ultimi minuti. Il match si chiude 8-6, con gol della bandiera per Polistena.

Note di merito per il giovane portiere Ramondino e per la new entry Arcudi: l’imprinting giovanile del gruppo, da Pedro a Squillaci, passando per Ramondino e Melito, ha dato un contributo decisivo per questa qualificazione.

La Cadi Antincendi Futura ora si prepara per la Coppa Sandro Abate: la squadra giallo-blu affronterà in terra irpina il team di massima serie lunedì 22 settembre alle 16.30, per continuare a rodare il gruppo in vista del campionato.