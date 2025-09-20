Dopo il successo al Palattinà, la squadra gialloblù affronta alle 17 il secondo test ufficiale stagionale. La sfida vale come ultimo banco di prova prima della Coppa Sandro Abate e dell’esordio in campionato

Secondo appuntamento ufficiale della stagione per la Cadi Antincendi Futura, attesa oggi (sabato 20 settembre) alle ore 17 a Polistena per l’atto finale del mini-raggruppamento iniziale della Coppa della Divisione.

La squadra gialloblù, reduce dal successo casalingo contro la Gallinese al Palattinà, prosegue così il percorso di rodaggio in vista del campionato. Un impegno utile non solo a provare schemi e soluzioni tattiche, ma anche a testare la condizione dei giocatori in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dalla Coppa Sandro Abate, in programma lunedì 22 settembre alle 16.30 in terra irpina contro una formazione di Serie A.

Come da regolamento, lo staff tecnico potrà schierare un solo straniero: la scelta sarà tra Vitinho, Pizetta e Honorio, con quest’ultimo in pole position. Ancora indisponibili Cividini, Minnella, Ficara e Gabriele Squillaci.

L’obiettivo della Futura resta duplice: da un lato offrire una prestazione convincente e dare continuità al lavoro di preparazione, dall’altro valutare l’intera rosa in vista dell’esordio in campionato, fissato per sabato 27 settembre alle 18.30, quando al Palattinà arriverà il Canicattì.