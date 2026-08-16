L'allenatore dei giallorossi guarda alla prestazione e al finale fatale: «Se fanno una prodezza gli battiamo le mani, altrimenti bisogna stare attaccati al risultato»

«Nel calcio conta soltanto il tabellino finale». È il concetto ribadito da Giorgio Gorgone al termine della sfida di Coppa Italia Frecciarossa che ha visto il Catanzaro eliminato ai rigori contro il Sudtirol dopo una rimonta vanificata nel finale. Il tecnico giallorosso non nasconde il rammarico per il risultato, pur riconoscendo la qualità della prestazione della squadra. «L'aspetto negativo del risultato è la cosa che conta sempre – ha spiegato Gorgone –. Mancavano cinque minuti, stavamo un po' in leggero affanno dopo aver fatto 75 minuti di livello, di intensità, di qualità».

Per l'allenatore del Catanzaro, proprio il finale ha cancellato quanto di buono mostrato nel corso della gara: «Il calcio funziona così, faccio i complimenti a loro perché mi sono divertito a vederli, ma dato che nel calcio conta soltanto il tabellino finale, a cinque minuti non possiamo prendere un gol del genere». Gorgone sottolinea quindi la necessità di una maggiore attenzione nei momenti decisivi: «Se fanno una prodezza gli battiamo le mani, altrimenti bisogna stare attaccati al risultato. Sarebbe stata un'ottima partita e ci avrebbe consegnato un passaggio del turno». Infine, il tecnico ribadisce il suo giudizio sulla prestazione, ma senza concedere attenuanti per la rete subita nel finale: «Apprezzo il vostro giudizio onesto che dice lo stato, però non si può prendere un gol del genere a cinque minuti dalla fine».