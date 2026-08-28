Tra triangolari incerti e derby infuocati parte la caccia alla Dbr Luzzi campione in carica. In palio la finale del 6 gennaio 2027

Il calcio dilettantistico scalda i motori e si prepara a dare il via alla nuova stagione sportiva. Domenica 30 agosto parte ufficialmente la Coppa Italia Dilettanti, manifestazione riservata alle compagini di Eccellenza e Promozione che farà da antipasto ai rispettivi campionati.

La formula prevede l'ormai tradizionale struttura a triangolari: solo la prima classificata di ciascun raggruppamento staccherà il pass per gli ottavi di finale, iniziando la corsa che condurrà fino all'atto conclusivo in programma il prossimo 6 gennaio 2027.

Tutti gli occhi saranno puntati sui detentori del trofeo della Dbr Luzzi, pronti a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Ad attendere gli appassionati c'è una prima giornata ricca di fascino, caratterizzata da 16 sfide che definiranno la griglia del secondo turno infrasettimanale previsto per mercoledì.

Il quadro completo della prima giornata

Girone 1: Silana-Trebisacce (la perdente affronterà il Cassano Sybaris)

Girone 2: Corigliano-Rossanese (la perdente affronterà la Virtus Acri)

Girone 3: Kratos Bisignano-Dbr Luzzi (la perdente affronterà il Fcd Bisignano)

Girone 4: Soccer Montalto-Morrone (la perdente affronterà il San Fili)

Girone 5: City Rende-Paolana (la perdente affronterà lo Scalea)

Girone 6: Cotronei-Sersale (la perdente affronterà il Mesoraca)

Girone 7: Rocca di Neto-Isola CR (la perdente affronterà lo Scandale)

Girone 8: Taverna-Soriano Fabrizia (la perdente affronterà il Campora)

Girone 9: Atletico Maida-Virtus Rosarno (la perdente affronterà il Pizzo)

Girone 10: Rosanese-Palmese (la perdente affronterà il Capo Vaticano)

Girone 11: Sporting Polistena-Deliese (la perdente affronterà il Cittanova)

Girone 12: Roccella-Gioiosa Ionica (la perdente affronterà lo Sc Soverato)

Girone 13: Val Gallico-Reggioravagnese (la perdente affronterà il Catona)

Girone 14: Bovese-Admo Pro Pellaro (la perdente affronterà la Melitese)

Girone 15: Bovalinese-Reggio Calabria Pellaro (la perdente affronterà l'Africo)

Girone 16: Locri-Brancaleone (la perdente affronterà il Siderno)

Spiccano subito derby d'alta quota come Corigliano-Rossanese e City Rende-Paolana, oltre all'esordio dei campioni in carica della Dbr Luzzi sul campo della Kratos Bisignano.