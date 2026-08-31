Esordio positivo per la Deliese nella prima giornata del triangolare di Coppa Italia Dilettanti (girone 11). La compagine amaranto, reduce dalla straordinaria cavalcata della scorsa stagione coronata con la promozione nel massimo torneo regionale e la finale di Coppa conquistata da squadra di categoria inferiore, supera a domicilio lo Sporting Polistena partendo con il piede giusto. Nonostante le numerose occasioni da gol create e un calcio di rigore fallito da Paulino, disinnescato da un ottimo Palumbo, la squadra di mister Andrea Parentela riesce a piegare la resistenza dei padroni di casa e a prendersi l'intera posta in palio.

Le sensazioni di Parentela

Nel post gara, l'attenzione si sposta sull'analisi del tecnico Andrea Parentela, che sottolinea l'importanza del risultato in un contesto stagionale ancora condizionato dai carichi di lavoro e dalla temperatura: «Una vittoria importante, anche perché le prime partite stagionali sono sempre difficili e insidiose, considerando anche il caldo. Sappiamo inoltre che ormai non c'è differenza tra Eccellenza e Promozione e l’esempio siamo noi, essendo arrivati lo scorso anno in finale proprio in questa competizione».

Passando alla disamina tattica del match, l'allenatore amaranto rende merito alla prestazione del portiere avversario, ma non risparmia una piccola tirata d'orecchi ai suoi per la gestione dei momenti chiave della gara: «Quanto alla partita, devo dire che abbiamo subito poco e con il loro portiere che è stato il migliore in campo. Oltre al rigore parato, infatti, ha fatto diversi interventi fondamentali. Se devo trovare qualcosa, mi è dispiaciuto che sulla doppia superiorità numerica siamo stati frettolosi. A parte questo, bisogna dire che c’è una squadra completamente nuova e che si sta conoscendo. Iniziare bene comunque è sempre importante».

Tre punti pesanti che mettono la Deliese in una posizione favorevole all'interno del raggruppamento (che comprende anche il Cittanova) e consentono al gruppo di proseguire la preparazione al campionato di Eccellenza con fiducia e serenità.