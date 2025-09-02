Il Giudice Sportivo ha modificato il risultato della gara di Coppa Italia Dilettanti tra Campora e Paolana disputatasi lo scorso 31 agosto. Sul campo, la partita si era conclusa 3-2 in favore del Campora, ma per irregolarità nel tesseramento di un calciatore, il match è stato omologato 3-0 a tavolino a favore dei biancoazzurri. La decisione, ufficializzata dal Cr Calabria, riguarda la presenza in campo di un giocatore squalificato schierato dal Campora nell’undici titolare.

La decisione comporta modifiche al calendario dei triangolari di Coppa Italia Dilettanti. Il Campora, che inizialmente aveva conquistato i tre punti sul campo, scenderà in campo domenica 3 settembre in trasferta contro il Rende, mentre la Paolana affronterà il Rende al “Tarsitano” di Paola domenica 7 settembre alle 16:00.

Il Giudice Sportivo ha inoltre reso note tre squalifiche. Curatelo del Trebisacce è fermo fino al 15 ottobre, mentre Kone dell’Isola CR e Battista della Deliese dovranno scontare un turno di stop.