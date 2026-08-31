Il Val Gallico scaccia i fantasmi della passata stagione e si regala un esordio da sogno nella Coppa Italia Dilettanti. Tra le mura amiche, la compagine di Promozione supera in rimonta per 3-1 la Reggioravagnese, formazione di categoria superiore

militante in Eccellenza, al termine di una gara ricca di carattere e buone trame di gioco.

La partita

Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Monti al 8', i ragazzi di mister Fabio D'Agostino hanno ribaltato la sfida grazie al pareggio lampo di Fabio Sapone con un tuffo di testa, al raddoppio di Alderete e alla sigillo finale nella ripresa dello stesso Sapone, autentico man of the match.

Al termine dell'incontro, il protagonista assoluto della gara ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'inizio di questo nuovo percorso, mantenendo tuttavia i piedi per terra e mettendo il collettivo davanti ai singoli traguardi.

Le parole di Fabio Sapone

L'orgoglio della maglia e lo spirito di squadra: «Innanzitutto per me è un onore essere qui e vestire questa maglia. I miei gol non sono importanti quanto, invece, la vittoria di squadra perché era fondamentale iniziare con un successo, per dare spirito al gruppo e dare valore al lavoro che stiamo facendo in queste settimane. Ripeto, i gol poi sono secondari».

La testa al prossimo derby: «Ora pensiamo alla gara di domenica prossima, contro il Catona, dal momento che questa vittoria ci permette di non giocare il turno infrasettimanale e tornare in campo domenica prossima, dove cercheremo di dare una nuova soddisfazione ai tifosi».

Il lavoro del gruppo e dello staff: «La preparazione è stata tosta, siamo un gruppo nuovo anche se ci conosciamo tutti poiché, in passato, qualcuno è stato insieme in qualche settore giovanile o ha giocato insieme in qualche squadra. Sta nascendo un bel gruppo e questo è merito di mister Fabio D'Agostino e di tutto il suo staff».

Un avvio di stagione che fa ben sperare l'ambiente gallicese, pronto a riscattare l'ultima annata puntando sulla coesione dello spogliatoio e sulla leadership del suo nuovo attaccante.