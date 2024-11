Le 48 squadre partecipanti (16 del Campionato di Eccellenza e 32 del Campionato di Promozione) sono state suddivise in 13 gruppi. La finale della competizione è in programma per il 22 dicembre

Sono stati stilati oggi i 16 gironi dell'edizione 2021 della Coppa Italia Dilettanti, competizione riservata alle società partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione calabrese. Nella fase regionale del torneo le 48 squadre si affronteranno attraverso dei triangolari. Primo turno in programma alle ore 16 di domenica 5 settembre, mentre le due gare successive si giocheranno mercoledì 8 e domenica 12, con gli accoppiamenti che sono legati ai risultati della prima giornata della competizione. La finale è in programma per il 22 di dicembre e la squadra vincitrice della fase regionale accederà a quella nazionale, con in palio un posto in Serie D. Qui il regolamento completo.

Il calendario

Prima gara - domenica 5 settembre 2021 (ore 16.00)

(1° Girone) S.S.Trebisacce - Citta Di Acri 2020 Riposa Juvenilia Roseto C.S.

(2° Girone) Cassano Sybaris - Morrone Riposa Rossanese

(3° Girone) San Fili 1926 - Scalea Calcio 1912 Riposa Digiesse Praiatortora

(4° Girone) D.B.Rossoblu Citta Di Luzzi - Paolana Riposa V.E. Rende

(5° Girone) Scandale - Isola Capo Rizzuto Riposa Real Fondo Gesu Crotone

6° Girone) Cutro - Cotronei Caccuri Riposa Sporting Catanzaro Lido

7° Girone) Garibaldina - Sersale Calcio 1975 Riposa Citta Amantea 1927

(8° Girone) Promosport - Soriano 2010 Riposa Campora

(9° Girone) Caraffa - Stilomonasterace Calcio (Sabato 4 Ore 16:00) Riposa Atletico Maida

(10° Girone) Comp. Capo Vaticano - Gioiosa Jonica Asd Riposa Rombiolese

(11° Girone) Melicucco Calcio - Roccella Riposa Gioiese 1918

(12° Girone) Cinquefrondese - Locri 1919 Riposa Vallata Del Torbido

(13° Girone) Brancaleone - Bovalinese Riposa Africo

(14° Girone) Borgo Grecanico Aps Ets - Boca Nuova MelitoAdmo Riposa Ravagnese Calcio

(15° Girone) Comp. Archi Calcio - Gallico Catona F.C. (Sabato 4 Ore 16:00) Riposa Bagnarese

(16° Girone) San Giorgio - Reggiomediterranea Riposa San Gaetano Catanoso



Seconda gara - mercoledì 8 settembre 2021 (ore 16.00)

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara dei gironi a tre squadre, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra dello stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa. In caso di parità nella prima gara, nel medesimo girone, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara.

Terza gara -domenica 12 settembre 2021 (ore 16.00)