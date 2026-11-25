Neroverdi avanti di due reti con Sapone e Sabella, ma nella ripresa la Pro Pellaro reagisce e trova il pareggio con Abayian e Kazu. La qualificazione alla finale si deciderà al ritorno. Nell’altra semifinale il Soriano Fabrizia supera 3-2 il Trebisacce

Il mercoledì pomeriggio ha acceso i riflettori sulle semifinali di andata della Coppa Italia Dilettanti, penultimo ostacolo prima dell'attesissima finalissima in programma il prossimo 6 gennaio. Il primo atto delle sfide tra le quattro regine rimaste in corsa ha regalato gol, spettacolo e verdetti ancora tutti da scrivere. Ritmi altissimi e capovolgimenti continui hanno caratterizzato il confronto tra Soriano Fabrizia e Trebisacce: dopo un paio di occasioni fallite dai padroni di casa sullo 0-0, sono stati i cosentini a sbloccare il risultato allo scadere della prima frazione con Romio. Ad inizio ripresa i vibonesi hanno ristabilito la parità grazie a un calcio di rigore trasformato da Anane, ma la squadra guidata da mister Malucchi ha trovato nuovamente il vantaggio con Leonori. Nel finale, però, si è concretizzata la remuntada del Soriano Fabrizia, firmata prima da Mazza e poi ancora dallo scatenato Anane, autore di una doppietta decisiva per il 3-2 finale. Un vantaggio minimo che rimanda ogni discorso qualificazione al match di ritorno, in programma mercoledì 9 dicembre allo stadio "Amerise" di Trebisacce.

Un tempo per parte e pari spettacolare tra Palmese e Pro Pellaro

Equilibrio totale anche nell'altra semifinale andata in scena allo stadio "Lopresti", dove Palmese e Pro Pellaro si sono divise la posta al termine di una gara dai due volti chiusa sul 2-2. Nel primo tempo i neroverdi hanno dettato legge chiudendo sul doppio vantaggio: ad aprire le marcature ci ha pensato una pregevole punizione di Sapone, seguita poco prima dell'intervallo da un vero e proprio eurogol da centrocampo firmato da Sabella. Nella seconda frazione, tuttavia, la Pro Pellaro ha cambiato marcia riscattando una prima metà opaca: i reggini hanno prima dimezzato le distanze con la zampata vincente di Abayian e poi completato la rimonta grazie al colpo di testa di Kazu sugli sviluppi di un calcio piazzato, fissando il risultato su un 2-2 che lascia apertissimi i giochi in vista del ritorno.

I tabellini delle semifinali d'andata

Soriano Fabrizia - Trebisacce 3-2: 41' pt Romio (T), 7' st rig. Anane (SF), 12' st Leonori (T), Mazza (SF), Anane (SF)

Palmese - Pro Pellaro 2-2: 36' pt Sapone (PA), 46' pt Sabella (PA), 19' st Abayian (PP), Kazu (PP)