Due su due, punteggio pieno nel girone e passaggio del turno acquisito: il Melito batte anche l'Africo nella seconda giornata di Coppa Italia Dilettanti e, dopo aver battuto anche la Reggioravagnese all'esordio, stacca il pass per gli ottavi di finale. Seconda volta consecutiva dunque che le api volano alla fase a eliminazione diretta dopo il bel percorso dello scorso anno. Contro l’Africo, la compagine gialloblù si impone per 0-1 grazie al gran gol del giovane Crea.

Le parole di Cormaci

Nel post gara si è espresso il tecnico Antonio Cormaci: «Innanzitutto non è mai facile vincere, poi quest'anno abbiamo costruito la squadra con tante difficoltà ma nonostante ciò siamo riusciti a passare il turno al cospetto di due squadre dal grande blasone come lo sono Reggioravagnese e Africo. Non so quanti avrebbero scommesso su di noi prima dell'inizio della competizione. Siamo comunque consapevoli che dobbiamo lavorare, al contempo ci assicuriamo altre due partite in stagione (queste degli ottavi di coppa) poi quello che viene è ben accetto».

E ancora: «Sono contento dei ragazzi, anche se il primo tempo lo abbiamo giocato un po' a basso ritmo quando invece avremmo dovuto mettere più velocità nelle giocate. Nonostante questo abbiamo ugualmente preso un palo e una traversa, più le due ghiotte occasioni capitate sui piedi di Marino. Nel complesso siamo stati padroni del campo e nella ripresa abbiamo concretizzato quanto seminato, trovando il gol da cineteca con Crea, giovane molto promettente».