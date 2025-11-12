In programma le quattro sfide decisive per le semifinali. Virtus Rosarno e DB Rossoblu partono con un buon vantaggio, mentre Val Gallico-Deliese e Paolana-Altomonte restano in bilico

Oggi pomeriggio si scenderà in campo per le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti, con in palio l’accesso alle semifinali in programma il 26 novembre (andata) e il 10 dicembre (ritorno). In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà a supplementari ed eventuali rigori, poiché il gol in trasferta non vale doppio.

Guardando ai risultati dell’andata, due sfide appaiono già indirizzate, mentre altrettante restano in equilibrio. Tra le gare con margine più ampio, spicca il Virtus Rosarno, che dopo aver battuto in casa il Gioiosa Jonica per 2-0 sembra avere buone possibilità di conquistare la semifinale. Il Gioiosa, seppur di grande valore e galvanizzato dal primato nel girone B di Promozione, dovrà compiere un’impresa per ribaltare il risultato.

Situazione simile per Isola Capo Rizzuto-DB Rossoblu Luzzi, con gli ospiti che al “Sant’Antonio” partiranno dal vantaggio per 2-0 nella sfida d’andata.

Più equilibrate le sfide Val Gallico-Deliese e Paolana-Altomonte. Nei primi 90 minuti, la Deliese ha battuto per 3-2 il Val Gallico. Anche la Paolana ha un piccolo vantaggio di un gol sull’Altomonte: all’andata gli uomini di Andreoli vinsero infatti per 1-0 in trasferta. Si parte alle 14.30 con il seguente programma:

Gioiosa Jonica – Virtus Rosarno (0-2)

Isola Capo Rizzuto – DB Rossoblu (0-2)

Paolana – Altomonte (1-0)

Val Gallico – Deliese (2-3)