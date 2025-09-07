La Rossanese cala il poker al Corigliano e vola agli ottavi. Tra le altre passano il turno anche Cassano, Altomonte, Sersale, Brancaleone e Val Gallico. Ecco tutte le qualificate

Dopo l’anticipo di ieri tra Gioiosa Ionica e Ardore (1-0), che ha sancito la qualificazione agli ottavi dei biancorossi, vittoriosi anche all’andata per 3-0, oggi pomeriggio si sono disputati i restanti quindici incontri della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Sfide della terza e ultima giornata che hanno deciso gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Di seguito i risultati finali.

I risultati

Girone 1: Cassano Sybaris vs Virtus Acri – 2-2 (riposa Trebisacce)

Girone 2: Altomonte vs Kratos Bisignano 4-1 (riposa Castrovillari)

Girone 3: Digiesse PraiaTortora vs Scalea 2-1– ore 17 (riposa Città Amantea)

Girone 4: Paolana vs Rende 2-0 (riposa Campora)

Girone 5: Rossanese vs Corigliano Marca 4-1 (riposa Rocca di Neto)

Girone 6: DB Rossoblu Luzzi vs Bisignano 1-0 (riposa PLM Morrone)

Girone 7: Isola Capo Rizzuto vs Union Kroton 2-0 (riposa Cotronei)

Girone 8: Soriano vs Sersale ,0-2 (riposa Pino Donato Taverna)

Girone 9: Mesoraca vs San Nicola Chiaravalle Soverato 0-1 (riposa

Stilomonasterace)

Girone 10: Virtus Rosarno vs Pizzo – ore 19 (riposa Atletico Maida)

Girone 11: Gioiese vs Capo Vaticano 3-0 (riposa Sporting Polistena)

Girone 12: Gioiosa Jonica vs Ardore 1-0 (ieri)

Girone 13: Palmese vs Taurianova 1-1 (riposa Deliese)

Girone 14: Brancaleone vs Bianco 5-1 (riposa Bovalinese)

Girone 15: Pro Pellaro vs Val Gallico 1-3 (riposa Bocale)

Girone 16: Melito vs Africo 0-1 (riposa Reggio Ravagnese)

*In grassetto le qualificate al turno successivo