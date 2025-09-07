La Rossanese cala il poker al Corigliano e vola agli ottavi. Tra le altre passano il turno anche Cassano, Altomonte, Sersale, Brancaleone e Val Gallico. Ecco tutte le qualificate
Dopo l’anticipo di ieri tra Gioiosa Ionica e Ardore (1-0), che ha sancito la qualificazione agli ottavi dei biancorossi, vittoriosi anche all’andata per 3-0, oggi pomeriggio si sono disputati i restanti quindici incontri della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Sfide della terza e ultima giornata che hanno deciso gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Di seguito i risultati finali.
I risultati
Girone 1: Cassano Sybaris vs Virtus Acri – 2-2 (riposa Trebisacce)
Girone 2: Altomonte vs Kratos Bisignano 4-1 (riposa Castrovillari)
Girone 3: Digiesse PraiaTortora vs Scalea 2-1– ore 17 (riposa Città Amantea)
Girone 4: Paolana vs Rende 2-0 (riposa Campora)
Girone 5: Rossanese vs Corigliano Marca 4-1 (riposa Rocca di Neto)
Girone 6: DB Rossoblu Luzzi vs Bisignano 1-0 (riposa PLM Morrone)
Girone 7: Isola Capo Rizzuto vs Union Kroton 2-0 (riposa Cotronei)
Girone 8: Soriano vs Sersale ,0-2 (riposa Pino Donato Taverna)
Girone 9: Mesoraca vs San Nicola Chiaravalle Soverato 0-1 (riposa
Stilomonasterace)
Girone 10: Virtus Rosarno vs Pizzo – ore 19 (riposa Atletico Maida)
Girone 11: Gioiese vs Capo Vaticano 3-0 (riposa Sporting Polistena)
Girone 12: Gioiosa Jonica vs Ardore 1-0 (ieri)
Girone 13: Palmese vs Taurianova 1-1 (riposa Deliese)
Girone 14: Brancaleone vs Bianco 5-1 (riposa Bovalinese)
Girone 15: Pro Pellaro vs Val Gallico 1-3 (riposa Bocale)
Girone 16: Melito vs Africo 0-1 (riposa Reggio Ravagnese)
*In grassetto le qualificate al turno successivo