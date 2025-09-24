Tra le gare di oggi, spiccano anche i successi esterni di Altomonte, Gioiosa Ionica e Virtus Rosarno. Le gare di ritorno si giocheranno il prossimo 8 ottobre
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Si sono disputate oggi pomeriggio le gare d’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti, competizione riservata a squadre di Eccellenza e Promozione. Tra le sfide in programma, quella tra Val Gallico e Melito è stata rinviata a domani. Di seguito i risultati finali dei primi novanta minuti; le gare di ritorno sono in programma tra quindici giorni, il prossimo 8 ottobre.
I risultati dell’andata
Cassano Sybaris-Altomonte 0-1
Deliese-Brancaleone 3-1
Dgs Praiatortora-Paolana 3-2
Gioiese-Gioiosa Ionica 0-4
Isola CR-Sersale 1-0
Rossanese-DB Rossoblù Luzzi 0-1
San Nicola Chiaravalle Soverato-Virtus Rosarno 1-2
Val Gallico- Melito domani