Si sono disputate oggi pomeriggio le gare d’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti, competizione riservata a squadre di Eccellenza e Promozione. Tra le sfide in programma, quella tra Val Gallico e Melito è stata rinviata a domani. Di seguito i risultati finali dei primi novanta minuti; le gare di ritorno sono in programma tra quindici giorni, il prossimo 8 ottobre.

I risultati dell’andata

Cassano Sybaris-Altomonte 0-1

Deliese-Brancaleone 3-1

Dgs Praiatortora-Paolana 3-2

Gioiese-Gioiosa Ionica 0-4

Isola CR-Sersale 1-0

Rossanese-DB Rossoblù Luzzi 0-1

San Nicola Chiaravalle Soverato-Virtus Rosarno 1-2

Val Gallico- Melito domani