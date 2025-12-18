La sfida per il trofeo è in programma domenica 4 gennaio alle ore 14.30. Ai supporters cosentini sarà destinata la tribuna, mentre alla tifoseria reggina la gradinata

Tornerà a disputarsi a Vibo Valentia, allo stadio “Luigi Razza”, la finale regionale di Coppa Italia Dilettanti che vedrà opposte DB Rossoblu Città di Luzzi e Deliese, con calcio d’inizio previsto per le ore 14.30 di domenica 4 gennaio 2026.

La squadra cosentina, nel lungo percorso iniziato alla fine del mese di agosto, ha superato PLM Morrone e Bisignano nel triangolare del primo turno (0-0 e 1-0), per poi eliminare negli scontri ad eliminazione diretta la Rossanese agli ottavi di finale (1-0 e 5-1), l’Isola Capo Rizzuto ai quarti (2-0 e 0-1) e l’Altomonte RC in semifinale (1-0 e 3-3), mentre l’imbattuta compagine pianigiana ha superato il girone inaugurale con Palmese e Taurianova (2-2 e 1-0), estromettendo dalla competizione nell’ordine Brancaleone (3-1, 2-0), Val Gallico (1-1 e 3-2) e Virtus Rosarno (1-1 e 2-1 dopo i tempi supplementari).

In palio il primo titolo stagionale del calcio calabrese, la vincente succederà nell'albo d'oro alla Digiesse PraiaTortora che, nella scorsa edizione, ha avuto la meglio sul San Luca grazie al gol di Rivadero. DB Rossoblu che, comunque, ha già acquisito il diritto di partecipare alla fase nazionale della competizione in quanto, come da regolamento, una società in organico nel campionato di Promozione qual è la Deliese non potrebbe farlo.

Al termine della consueta riunione effettuata presso la sede del C.R. Calabria, alla presenza dei rappresentanti di entrambe le società, sono state inoltre definite tutte le modalità e sono stati sorteggiati i settori destinati alle due tifoserie: ai supporters rossoblu sarà destinata la tribuna, mentre alla tifoseria amaranto è stata destinata la gradinata.

La prevendita è stata assegnata alle due società ognuna per il proprio settore di competenza. I tagliandi rimanenti saranno acquistabili presso il botteghino dello stadio prima della gara. L’ingresso è gratuito per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni di età, con ritiro del tagliando d’ingresso presso la biglietteria dello stadio esibendo un documento di identità.