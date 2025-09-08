Lo spavento inziale nell'esordio in Coppa Italia Dilettanti, e poi il successo nella seconda partita che rimedia alla brutta prestazione inaugurale. La Paolana centra gli ottavi di finale della competizione dopo aver battuto per 2-0 il Rende e in virtù anche della vittoria per 0-3 a tavolino riconosciuta contro il Campora nella prima giornata. A decidere la vittoria nel derby contro il Rende sono stati Stefano e Semaforico, prolungando così il cammino del club tirrenico.

Le parole di Andreoli

A parlare nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, è stato mister Angelo Andreoli: «Innanzitutto era un'occasione per vedere i progressi della squadra in questo ultimo mese, dal momento che lavoriamo dallo scorso 8 agosto. Onestamente, dopo la battuta d'arresto sul campo contro il Campora, dovevamo riscattarci perchè sul risultato non c'erano attenuanti e noi come obiettivo abbiamo quello di vincere sempre. Abbiamo dunque analizzato gli errori fatti domenica scorso per vedere dove e come si poteva migliorare. Quanto alla gara contro il Rende, nella prima frazione abbiamo giocato con ritmi bassi ma poi nella ripresa siamo usciti fuori portando a casa il risultato».

Adesso testa al campionato di Eccellenza, che inizierà tra sette giorni: «Ci arriviamo con la consapevolezza di dover disputare un campionato degno del blasone e della storia di questa società. Questa prima fase ci ha schiarito ulteriormente le idee, facendoci capire che la squadra ha ancora bisogno di qualche tassello».