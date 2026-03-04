Si chiude a reti inviolate la gara d’andata della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti tra la Db Rossoblù Luzzi e il Bisceglie. Al “Romolo Di Magro” di Taverna di Montalto finisce 0-0 un confronto equilibrato, con la qualificazione alla semifinale rinviata alla sfida di ritorno in programma tra sette giorni in Puglia.

Nel primo tempo sono soprattutto gli ospiti a rendersi pericolosi. La formazione pugliese parte con maggiore intraprendenza e crea le occasioni più nitide con Lopez, protagonista in due circostanze. In entrambe le situazioni è decisivo l’intervento del portiere dei cosentini Corno, attento e reattivo nel negare il vantaggio agli avversari.

Il Città di Luzzi, però, non resta a guardare. La squadra rossoblù di Rosario Salerno cresce con il passare dei minuti, mantenendo un atteggiamento sornione ma pungente, e nel finale della prima frazione si affaccia con insistenza dalle parti dell’area pugliese, senza tuttavia trovare lo spunto vincente.

La ripresa offre meno emozioni. I ritmi si abbassano e le difese prevalgono sugli attacchi. A fare qualcosa in più sono i padroni di casa, che provano a sfruttare il fattore campo. L’occasione più importante capita sui piedi di Mosciaro al 78’: la sua conclusione sfiora il palo e fa trattenere il fiato al pubblico di casa.

Nel finale non accade altro di rilevante e il risultato non si sblocca. Lo 0-0 rimanda ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma allo stadio “Ventura” di Bisceglie, dove si deciderà l’accesso alla semifinale della competizione.